Montquintin: la vannerie, ce ne sont pas que les paniers

C’est sous un ciel ensoleillé, que s’est déroulée la 8e édition du festival Saule en Vie. Pour Françoise Bosquet, organisatrice, cette édition 2023 était encore un grand cru. "L’événement rencontre toujours autant de succès. Les personnes qui participent aux stages et qui ne connaissent pas nécessairement la vannerie découvrent tout ce qu’il est possible de faire. Les formateurs ont en effet des techniques qui sont propres à leur pays et leur région".