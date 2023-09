Les stylistes de la Lux Fashion Week (6/10): Lagom, la collection féminine de Céline Klein

Céline Klein est une passionnée de mode depuis toute petite. "Je pense d’ailleurs que je suis née avec cette passion, dit-elle, sourire aux lèvres. Je n’ai pas effectué d’études en ce sens parce que mes parents voulaient que je me dirige vers quelque chose de plus littéraire et intellectuel. Je me suis donc tournée vers des études de psychologie à Strasbourg."

Un métier que Céline Klein a exercé ensuite pendant douze ans. Mais en 2019, elle démissionne et décide de se consacrer à sa passion. "J’ai commencé à dessiner et à créer des modèles il y a trois voire quatre ans, reprend-elle. J’aime beaucoup coudre et je suis 100% autodidacte. J’ai appris toute seule, à la maison, ce qui était un peu compliqué parce que je me suis lancée sans aucune formation. Je suis passée d’un métier avec beaucoup d’échanges et de liens sociaux à un métier plus manuel et ce, par passion."

Une collection sobre et minimaliste

Ce vendredi, Céline Klein présentera sa collection "Lagom" en suédois, qui veut dire "ni trop, ni trop peu". "Cela représente le bien vivre sans trop en faire ni trop consommer, en faisant attention à l’environnement, ajoute-t-elle. Ma collection est féminine avec beaucoup d’essentiels. Il y a un équilibre des couleurs, des matières et des volumes. C’est minimaliste avec des tons noir, beige, blanc et bleu. J’avais envie de proposer des pièces qui vont accompagner celles qui les portent. Je ne voulais pas non plus créer des tendances qui vont durer six mois et que l’on ne pourra plus porter ensuite. Je propose des pièces interchangeables entre elles et qui peuvent se porter 15 ans tout en étant toujours à la mode."

Petit plus, les pièces conviendront à bon nombre de modèles, allant de la taille 34 à 48.

www.1985creations.com