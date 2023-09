Le vendredi 29 septembre à 20 h 30, le cercle Saint-Rémy, l’ancienne salle de cinéma d’Halanzy, accueillera l’harmonie La Concordia de Virton qui présentera le spectacle De Funès donne le ton, reprenant les grandes musiques des films où a joué Louis De Funès, en y ajoutant des saynètes rappelant les moments les plus mythiques des films. L’harmonie venant bénévolement, les bénéfices seront reversés à l’opération "Viva for Life". (Entrée: 12 €).

Le samedi 30 septembre et le dimanche 1er octobre, "les 24 heures des jeux de société" battront leur plein et envahiront le cercle Saint-Rémy et les rues d’Halanzy. Des jeux de société classiques (jeux de cartes, Monopoly, Trivial poursuit… et des jeux géants en bois de chez Fox seront mis à la disposition des participants. Des épreuves seront organisées à heures fixes: samedi 14h (Mölky), 16h (échecs), 19 h 30 (whist), 21h (BJC quiz, par équipes de 2 à 6 personnes), puis le dimanche à partir de 8h (marche d’orientation dans les rues d’Halanzy, derniers départs à 10 h).

Là aussi les bénéfices seront offerts à "Viva for Live" (participation: 10 € pour l’ensemble du week-end, 5 € pour la marche du dimanche, 5 € pour le petit-déjeuner gargantuesque du dimanche matin).