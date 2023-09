Le Service de remplacement agricole de la province de Luxembourg a fêté ses cinquante ans à Bastogne

C’est le cas de Carine Sternotte, la sœur d’un agriculteur qui a soudainement perdu la vie. "Il fallait trouver un repreneur de la ferme. En attendant, nous avons fait appel au service de remplacement pour s’occuper de l’exploitation de mon frère et cela nous a bien aidés", explique-t-elle.

André Crucifix, fermier dans la commune de Libramont, a aussi fait appel au service de remplacement. "J’ai eu un accident il y a quelques années. Grâce à ce service, un agent de remplacement s’est occupé de mon exploitation pendant ma convalescence, ajoute-t-il. Je ne regrette absolument pas d’avoir contacté le service car ce même agent s’est très rapidement adapté à ma façon de travailler et de gérer l’exploitation."

833 membres pour 512 fermes et 16 385 heures de travail en 2022

À ce jour, ils sont 833 membres pour 512 exploitations à avoir la possibilité de faire appel à ce Service de remplacement agricole en Luxembourg. En 2022, ce sont plus de 180 exploitations qui lui ont fait appel pour un total de 16 385 heures de travail au sein des exploitations de la province. Le SEREAL compte une quinzaine d’agents agricoles. Alain Lecomte fait partie de ceux-ci: "Je tiens une ferme et je me fais un plaisir d’aider les autres qui sont dans le besoin, dit-il. Je me consacre 4/5 du temps pour le SEREAL, je suis passionné par ce métier et je m’adapte vite aux attentes des agriculteurs. Cela fait 15 ans que je fais ça."

Le Service de remplacement agricole (SRA) engage du personnel via un contrat de salarié pour remplacer le chef d’exploitation et ses aidants en cas de maladie, accidents,… Le SRA demande un justificatif. "Les agriculteurs peuvent aussi demander une main-d’œuvre sociale supplémentaire, pour 160 heures par an", explique Jacques Henricot, le président du SEREAL.

Pour faire partie de ce service, il n’y a pas vraiment de critères de recrutement. "Ce n’est pas toujours facile de répondre à toutes les demandes car nous devons trouver des agents disponibles, ajoute Jacques Henricot, son président. Mais, tout le monde peut devenir agent agricole. Il suffit d’être volontaire et avoir un minimum de connaissances du monde agricole pour gérer une ferme en l’absence du chef d’exploitation."

950 000 € de la Région wallonne chaque année

Ce service est financé par des aides communales, provinciales et régionales et le SEREAL est l’un des plus anciens avec le service de remplacement agricole de la région herbagère en province de Liège. "Via la convention cadre, la Région wallonne attribue chaque année un montant de 950 000 € par an, explique Willy Borsus, le ministre de l’Agriculture. J’ai renouvelé cette convention jusqu’en 2025. Et pour faire face à l’inflation, je suis allé chercher une enveloppe supplémentaire de 95 000 € lors du conclave relatif à l’ajustement 2023."

En Wallonie, on compte désormais 14 services affiliés à la Fédération de Service de remplacement agricole, soit près de 3 900 membres et 97 agents de remplacement. Ces chiffres ne cessent d’augmenter.