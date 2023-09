Deux stations de voitures partagées en plus à Arlon

À l’occasion de la semaine de la Mobilité, le Collège communal d’Arlon et la société Cambio proposent deux nouvelles stations de voitures partagées à Arlon. Celles-ci, situées rue Albert Goffaux et rue Paul Reuter, ont pour objectif de répondre à la demande croissante en centre-ville et dans les quartiers directement périphériques à la gare.