33e chapitre pour la confrérie des Carabins d'Herbeumont

Installés en ce lieu pittoresque, tous les invités de confréries amies ont apprécié l'introduction du grand maître navigateur Michel Vandesande qui a rappelé l'historique des carabins. Une minute de silence a été respectée à la mémoire de Jean-Louis Poos décédé.

Trois intronisés

Premier à être mis à l'honneur, Pierre François, grand maître échanson, a reçu le diplôme requis. Puis ce fut au tour de Kenny Latomme présent depuis 2022 au sein de la confrérie de recevoir les honneurs et signes de circonstance.

Trois intronisés civils ont ensuite eu droit à recevoir médaille et diplôme après avoir goûté aux produits défendus par la confrérie herbeumontoise: le pâté des Carabins et la liqueur Herbamour: Olivier Heerten (artisan maçon), Sylvie Vandesande (artiste dans l'âme) et Amandine Rixhon (diplômée d'un master en droit).

Ont ensuite été intronisés les représentants des différentes confréries qui ont répondu à l'appel des Carabins.

Après la partie officielle de ce 33e chapitre, tous ont regagné le cœur du domaine de Waillimont pour l'apéritif de circonstance.

Avant pour les invités de passer l'après-midi récréative et gustative prévue à cet effet.