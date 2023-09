1 440 litres de soupe pour un festival

Avec un tel public, il a fallu gérer: "Le samedi soir, nous n’avions presque plus de soupe. Je suis fière de mon équipe, car le dimanche, tôt, tout le monde était aux fourneaux pour en refaire. Nous avons essayé de garantir de la soupe, certes avec moins de diversification, jusqu’à la fin", note encore notre interlocutrice. Au total, 1 440 litres de soupes ont été dégustées. "Il a fallu parfois s’armer de patience, le dimanche, et nous pouvons comprendre une certaine frustration, surtout au moment du concours. Il y avait de grandes files. Certains stands de participants n’avaient déjà plus de soupe moins de 2 heures après le début du concours. C’est un peu la rançon du succès", explique-t-elle.

Soupes en compétition

Nouveauté cette année également, une entrée générale payante était demandée, alors que les années précédentes, ce montant était sollicité pour l’acquisition d’un bol de dégustation: "Cette entrée payante permet de faire face aux augmentations généralisées et de pérenniser le concept. Avec cette entrée, un bon à utiliser dans les commerces locaux était remis. On constate d’ailleurs que certains de nos visiteurs combinaient Festival de la soupe avec séjour dans la région", avance Émilie Lambert. Qui dit Festival de la soupe, dit concours. Une dizaine de potages, veloutés et autres soupes étaient en compétition, de la soupe de carottes au curry et romarin à celle aux choux-fleurs, courgettes et fromage frais en passant par un savant dosage de poivrons et maïs, une dizaine étaient en compétition. Le groupe "Philippe Gilbert" et sa soupe à l’oignon, recette saint-gilloise réalise le doublé, autant pour la soupe que pour le meilleur stand.