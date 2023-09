Vous lui racontez vos souvenirs de fusions ? Il va analyser celles de 1976 et de Bastogne-Bertogne

Exactement, je viens pour réinterroger les archives de Joseph Michel, l’ancien Virtonnais père des fusions de communes, pour comprendre comment se sont passées les fusions de 1976. Et rencontrer les citoyens et politiques du canton de Bastogne, comprendre comment se sont passées ces deux dernières années à Bastogne et Bertogne.

Vous lancez un appel par le journal ?

Oui, lors de mon enquête, il y a 25 ans, la recherche a suscité des envies de lecteurs de me contacter pour témoigner de leurs souvenirs. C’est écouter leurs histoires sur la fusion des années 75, aussi sur ce qui s’est passé dernièrement à Bastogne et Bertogne.

En tant que spécialiste, qu’avez-vous envie de dire aux politiques qui auraient des envies de regroupement ?

C’est exactement le sujet du travail de l’ASBL qui finance le projet, on a envie de raconter l’histoire des fusions, en 1975 et aujourd’hui, les citoyens se sont intéressés à cette problématique de fusion. Le message que l’on veut faire passer: réfléchir à une meilleure intégration du citoyen. Pour ne pas arriver à une fusion d’en haut. Cela touche de près à l’identité locale, patrimoniale.

Avec 262 communes en Wallonie et avec la lasagne institutionnelle, ce nombre, ce n’est pas de trop ?

La fusion est un outil parmi d’autres pour régler des questions de gouvernance locale. La question est: comment on l’utilise ? Cela est rarement un souhait de la population, on ne rêve pas de fusion en se levant le matin, mais si cet outil est mis en œuvre, il faut le faire de la façon la plus ouverte et inclusive possible, sans écraser le citoyen. Cela correspond à des soucis de gestion publique. Des communes de 3 000/4 000 habitants ont des soucis prégnants de paiement de pension, de sécurité pour les pompiers, les inondations. Les petites communes sont peu armées. Il existe d’autres outils comme les intercommunales.

Avec votre regard externe, pour vous, cela s’est passé comment à Bastogne/Bertogne ?

J’ai suivi cela du Brabant wallon, je n’ai de connaissances que ce que les journaux en ont écrit et des débats parlementaires. J’essaie de ne pas avoir d’avis préalable. J’ai vu que beaucoup de citoyens s’étaient mobilisés, essentiellement du côté de Bertogne, et j’aimerais comprendre pourquoi ? Ont-ils été entendus ? Je pars sans a priori. Ce qui m’intéresse: après ces mois de bouillonnements, quel message souhaiteriez-vous adresser aux communes qui s’intéresseraient à une fusion ?

À Arlon, Bastogne et Bertogne

"À l’approche du cinquantième anniversaire des fusions, mais aussi en vue des élections régionales et communales de 2024, pendant lesquelles la question des fusions sera probablement en débat, j’effectue de nouvelles recherches ; notamment grâce aux archives de JosephMichel déposées aux Archives de l’État à Arlo n".

Stéphane Vanden Eede a bossé comme journaliste indépendant pour l’agence de presse Alter, aussi pour le Soir, la DH. "En 2002, j’ai réalisé pour Vers L’Avenir Brabant wallon, une large enquête d’une page par semaine pendant 30 semaines sur l’histoire des fusions de communes en Brabant wallon et ce, dans le cadre du 25e anniversaire".

Cette semaine, il compte séjourner à Arlon, Bastogne et Bertogne du 25 septembre au 1er octobre. "Pour retrouver des traces et des témoignages sur les fusions de 1976 en Pays d’Arlon, mais également pour enquêter sur la fusion en cours entre Bastogne et Bertogne".

Ces recherches et publications se feront dans le cadre de l’ASBL Periferia.

Les personnes du canton de Bastogne susceptibles d’apporter un éclairage peuvent le contacter par mail: stephane.vandeneede@gmail.com ou au 0472 752 800.

Hallucinant

"Cela reste l’un des éléments les plus importants au point de vue politique de l’après-guerre", dit Stéphane Vanden Eede, au sujet de la fusion du père des communes, Joseph Michel. Il pointe la rapidité de l’opération. "La façon est assez incroyable ! Entre juin 1974 et décembre 1975, c’est hallucinant un tel remue-ménage au niveau local, tout s’est passé au jour près !" Et de rappeler l’ardeur d’avance des provinces de Namur et Luxembourg.

D’autres fusions ?

"La question de la fusion des communes va-t-elle être un débat aux élections régionales ? Et avec quels critères ?" s’interroge l’expert. Il cite des études universitaires: le seuil de viabilité serait de 15 000 habitants. "Certaines communes vont-elles aller avec des programmes pour débattre de fusions ?"

Incitants ?

"Pour Bastogne/Bertogne, le gouvernement wallon va doter de 500 € par habitant, ce qui va permettre de réduire leur dette et d’avoir une capacité d’investissement".