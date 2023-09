Les stylistes de la Lux Fashion Week d’Arlon (3/10): La pleine lune, source d’inspiration de Zoé Lurkin

L’astrologie est sans conteste un sujet qui parle à la jeune créatrice Zoé Lurkin, originaire d’Yvoir, en province de Namur. Elle va présenter Maison 12, sa collection inspirée de son instinct, de ses émotions mais surtout des effets de la pleine lune sur le corps humain. Une phase lunaire lors de laquelle tout s’éclaire, tout devient réalisable, plus intense et plus brillant.