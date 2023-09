Les stylistes de la Lux Fashion Week (4/10): Catarina Dos Santos rhabille les onna-bugeisha

Par ma collection, j’ai eu l’idée d’habiller les onna-bugeisha. Cette collection rend hommage à toutes les femmes, toutes générations confondues, du passé, du présent et du futur qui se battent au quotidien pour des causes différentes, et qui méritent toutes d’être mises en avant".

Confiance et puissance

Catarina Dos Santos réinterprète les codes de la tenue traditionnelle portée par les samouraïs pour concevoir des silhouettes féminines mais également fortes qui dégagent un sentiment de confiance et de puissance.

Le bleu, le vert et le rose sont les couleurs les plus utilisées dans ses pièces réalisées dans des matières fluides ou rigides. Et la créatrice précise qu’il ne sera nullement question d’un défilé de kimonos.

Le parcours professionnel de l’Arlonaise débute en France. "Je devais suivre des études de commerce en France, mais faute de place dans cette option, je me suis tournée vers la section “métier de la mode et du vêtement”, explique-t-elle. J’ai rejoint ensuite l’HELMo Mode à Liège".

C’est la seconde participation de Catarina à la Lux Fashion Week. "J’aime cette ambiance de défilé et le fait de présenter ma collection, précise-t-elle encore. C’est un aboutissement d’un travail de plusieurs mois, réalisé en parallèle de mon métier principal de couturière".

Une véritable passion que la créatrice espère développer davantage dans les années à venir puisqu’elle envisage d’emmener la mode asiatique dans nos contrées.

