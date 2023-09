Deux candidats pour la reprise du palais abbatial de Saint-Hubert: un collectif local et un groupement de 6 entreprises

Idélux avait été chargée de transmettre les candidatures à la Régie des Bâtiments, puisque l’État fédéral est propriétaire des lieux.

Il ressort, comme le confirme le député fédéral et membre du conseil d’administration d’Idélux, Benoît Piedbœuf, qu’il y a deux candidats aux profils différents. "Les projets ont été présentés au dernier CA d’Idélux et tout le monde autour de la table a été impressionné. On a voté à l’unanimité l’intervention du Fonds d’expansion pour qu’Idélux puisse accompagner le projet jusqu’à son terme", explique celui qui est aussi mayeur de Tintigny.

Deux candidats et un investisseur prêt à venir se greffer sur une des offres

Qui sont ces deux candidats investisseurs ?

- Le premier est un collectif d’associations locales qui propose un canon emphytéotique (montant de la location annuelle) d’un euro par an à charge pour la Régie des Bâtiments de rénover les biens.

- La seconde offre concerne un groupement de six entreprises parmi lesquelles un hôtelier qui a pignon sur rue, une entreprise brassicole, une autre très impliquée dans l’organisation d’événements culturels, deux entreprises de construction et le Belgian owl Whisky. Ce consortium propose d’investir 50 millions d’euros et un canon oscillant entre 30 000 et 40 000 euros par an, mais via un bail emphytéotique de 99 ans au lieu de 30 ans.

Rappelons que le canon emphytéotique est estimé, selon la Régie, à un montant de 81 243€ pour le palais abbatial. Ce canon tient compte de la valeur vénale des biens, estimée à 3 060 000€ pour le quartier abbatial.

- Un investisseur pourrait venir se greffer sur la seconde offre et mettre son expertise au service des six entreprises.

Et maintenant que va-t-il se passer?

Un jury constitué de la Régie des Bâtiments, de la Région et de la Ville de Saint-Hubert qui y aura deux représentants (le mayeur et le 1er échevin) devra trancher entre les deux offres qui sont sur la table.

La petite pierre d’achoppement pourrait être la durée du bail. Soit on accorde un bail de 99 ans, comme cela se fait en France ou à Louvain-la-Neuve, soit on permet de renouveler les baux de 30 ans.

Quel intérêt en effet pour des investisseurs de dépenser des millions s’ils n’ont pas un retour sur le (très) long terme ? Ce serait vraiment une erreur de rester à quai pour un souci de durée d’emphytéose.

Surtout pour un projet qui replacera Saint-Hubert sur la carte de l’Europe et qui sera encore mieux valorisé par la restauration de la basilique.

Basilique: Idélux désignée maître d’ouvrage, est l’interlocuteur de Chambord

Le dossier de la basilique avance aussi, assure Benoît Piedbœuf. Il faut 40 millions d’€ pour restaurer l’édifice. La délégation de la maîtrise de l’ouvrage a été confiée à Idélux "Les investisseurs de Chambord ont de cette façon un seul interlocuteur. On s’achemine vers la création d’une task force Région-mécénat pour restaurer la basilique. Avec le projet du palais abbatial, on va constituer un pôle extraordinaire à Saint-Hubert".

L’hôtel de ville, un futur pôle culturel ?

Il semble que le transfert des services de l’hôtel de ville actuel vers le centre administratif avance très bien. Le superbe bâtiment de l’hôtel de ville pourrait alors s’intégrer dans le projet de rénovation et accueillir un pôle culturel.