Une dépense "exorbitante" pour la Commune de Bertogne ?

Les deux projets étaient en effet à l’ordre du jour, pour approuver les demandes d’autorisation urbanistique, alors que les cahiers des charges viendront, eux, prochainement. Et il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir le débat être lancé. Le bourgmestre Jean-Marc Franco a d’abord présenté brièvement le projet de la halle. D’une grandeur de 30 mètres sur 20, le bâtiment sera bardé en bois avec des accès des deux côtés.

Peu importe pour Daniel Debarsy, membre de l’opposition: "Quand on fait le total avec la maison culturelle, le coût va dépasser les 3 millions€. (NDLR : la majorité estime le coût de la halle à environ 500 000 € et la maison culturelle entre 2,2 et 2,5 millions€, sur fonds propres à 100%). Vous avez toujours refusé de nous écouter. Nous voulions construire un seul bâtiment, bien plus grand, qui aurait tout rassemblé, que ce soit les marchés, les concerts, le sport, etc. Cela aurait permis d’avoir plus de subsides. Ici, c’est une dépense exorbitante pour une petite Commune comme la nôtre. Nous aurions fait mieux avec moins."

Jean-Marc Franco a été le premier à répondre : "La halle, ce n’est pas seulement pour les marchés, un club peut venir s’y entraîner par exemple. Ce sont des beaux projets. Nous mettons à disposition des citoyens des outils qui n’existent pas actuellement et vous râlez encore."

Son deuxième échevin Éric Demeuse a poursuivi, exprimant son incompréhension : "Je ne vois pas comment il est possible de faire un seul bâtiment avec une polyvalence aussi large que ce que vous dites, c’est techniquement impossible. Puis, nous n’aurions pas eu plus de subsides avec ce type de projet."

"Venez avec du concret"

L’opposition, via Daniel Debarsy et Jacques Aubry, a alors martelé qu’il y avait moyen d’avoir bien plus de subsides. De quoi faire bondir un Éric Demeuse habituellement calme: "Donnez-nous les solutions alors ! Au lieu de vos “Y a qu’à”, venez avec du concret pour changer." Daniel Debarsy a terminé en répétant: "Vous auriez dû nous écouter", alors que le point est ensuite passé à la majorité face au refus de la minorité. Le vote suivant, sur la maison culturelle, a, sans étonnement, connu la même finalité.

Quoi qu’il en soit, les dossiers poursuivent leur chemin et reviendront prochainement sur la table du conseil communal.

Poubelles

Les élus ont approuvé à la majorité - la minorité s’étant abstenue - le marché conjoint avec Bastogne pour la fourniture des sacs-poubelles. Le prix pour les habitants sera calculé une fois le marché conclu. Si le service communal de Bastogne collectera désormais les déchets "qui vont actuellement dans le duo bac", en 2024, Idélux s’occupera toujours du ramassage des encombrants, des PMC et des papiers et cartons.

Médecin

Un médecin va louer pour un mois le 2e cabinet médical de la MCAE. Il décidera ensuite s’il y reste ou pas.