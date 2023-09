"Après deux années compliquées, on avait décidé d’arrêter, se souvient Franck Turchi, président de l’ASBL Goose Fest. Mais au fil du temps, on s’est dit qu’on aimait bien organiser des choses ensemble, on ne pouvait pas arrêter comme ça. Le but, c’était de faire une soirée pour remercier nos partenaires. Mais aussi d’ouvrir cette soirée à nos festivaliers les plus fidèles. On sait qu’environ 200 personnes nous suivent tout le temps. On a voulu faire une soirée VIP exclusive, de covers, pour un maximum de 400 personnes."

Un blind test original

La structure étant prête pour le samedi, il fallait proposer autre chose le vendredi, pour ne pas se limiter à une seule soirée. Une idée originale a donc germé dans l’esprit des organisateurs: "On a fait une soirée blind test, mais joué en live par un groupe. C’est quelque chose qu’on n’avait pas encore beaucoup vu dans la région. On est donc partis sur cette idée, et ça a bien fonctionné: on a fait sold-out. Les 51 tables sont parties, c’était inespéré. On a même refusé du monde. Et le samedi, on a eu nos 400 personnes."

Bilan positif

Un week-end dont les ambitions ont été réduites, mais qui a donc rencontré un franc succès, toujours dans "l’esprit Goose Fest": la même structure, des groupes covers. Mais un peu plus exclusif. "On a pu faire notre budget là-dessus, tout le monde s’y retrouve. Les festivaliers ont été accueillis de manière exceptionnelle, ils étaient ravis. C’était pour nous une manière de faire perdurer le Goose Fest."

Quant à savoir si la formule sera conservée l’année prochaine, les organisateurs restent prudents. La suite sera organisée dans les prochains mois. "On ne sait pas encore, explique Franck Turchi. En tout cas, on a remis un peu de vie dans le Goose Fest, et ça nous a fait du bien."