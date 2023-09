Avec 900 offres d’emplois rien que pour le salon, certains visiteurs espéraient que cela pourrait matcher avec l’une des 48 entreprises présentes. Les annonceurs avaient soigné la com'. Des ateliers avec les métiers en pénurie comme pour le bâtiment ou la filière bois. On constate un manque flagrant de techniciens de surface, d’aides-familiales, d’ingénieurs. Pour la province, le site du Forem propose près de 2500 offres d’emplois.

Démonstrations

Les enseignes comme Lidl, IKEA, le Centre de compétence Transport logistique de Molinfaing, le Centre de compétence construction d’Herbofin et Wallonie Bois sont présentes. Les firmes se présentent sur leurs bons jours: petits chocolats aux tables. C’est aussi le cas chez Ferrero: 40 postes à pourvoir, rien que pour la production. On fait la file chez Match Luxembourg pour des postes polyvalents, mais aussi de boulanger, boucher, traiteur. Une floppée d’agences ou ASBL sont là pour aider à l’insertion. Logan recherche un emploi, il a bénéficié de l’accompagnement durant six mois de Coup de Boost. Xue-Jing Huang de cette antenne du Forem en partenariat avec la CSC et la FGTB, constate: "Les jeunes connaissent des discriminations, cela est dû à l’âge, au manque d’expérience. Certains n’ont pas le permis, ils ont peine à trouver. Le but est de les remobiliser, vers un boulot, une formation, des études". Un patron de l’Horeca félicite Lire et Ecrire pour le job, mais constate: "Le niveau scolaire a fort baissé ! Il y a aussi une misère sociale, des gens en décalage et cela les éloigne du monde du travail."

Le sourire de Mia

Mia, future carreleuse, est ambassadrice du centre de formation à Libramont. Truelle en main, elle rayonne. "L’ambiance est cool, on apprend la vraie vie, c’est chouette". En maçonnerie, seulement cinq étudiants et sept en carrelage. Son prof observe: "Celui qui est un peu courageux trouve du boulot". L’adjudant Tanguy Rollin fait la pub de la Défense: "On recrute 2500 postes. Chauffeur de bus, maître-chien, cuisinier, soldat, etc... Il n’y a plus de conditions d’études. La Défense forme son personnel." .