Maladie de la loque européenne: les apiculteurs houffalois en colère contre l’Afsca

La loque européenne est une maladie contagieuse qui touche les abeilles. Elle est causée par une bactérie qui s’attaque directement aux jeunes larves, qui tombent donc malades très tôt. À Houffalize, certains apiculteurs sont en train d’en faire les frais.

"Il s’agit d’une maladie à déclaration obligatoire, explique Jacques Delacollette, président de la section apicole. Et dès que l’Afsca est tenue informée d’un foyer, elle détruit la colonie infectée."

Une zone de protection d’un rayon de trois kilomètres autour du foyer est alors délimitée, dans laquelle il est interdit de transporter des abeilles de même que le matériel apicole.

Faut-il détruire les ruches saines ?

"Les apiculteurs sont inquiets, d’une part parce que la loque européenne prend de l’ampleur dans la région, mais aussi parce que toute la zone est bloquée à cause des périmètres, dit encore le président de la section apicole. De plus, l’Afsca nous conseille de détruire les ruches saines. Nous sommes révoltés de la manière dont ça se passe. Tout le monde est furieux d’autant que dans les pays avoisinants, ces contraintes n’existent pas. De plus, l’Afsca n’a pas les moyens humains pour traiter ça de manière efficace. Il se passe bien trop de temps avant qu’un périmètre, mis sous contrainte, soit visité par l’Afsca pour pouvoir lever les mesures. L’exemple de la station de fécondation de Wibrin est démonstratif puisque plus de deux mois après le blocus, les ruchers dans le périmètre n’ont pas encore été visités entièrement."

Le ministre interpellé

Lundi soir, une vingtaine d’apiculteurs du nord de la province se sont réunis pour faire le point. "Nous avons décidé d’interpeller le bourgmestre de Houffalize, Marc Caprasse, ainsi que le ministre fédéral de l’Agriculture, David Clarinval", reprend le président de la section .

Dans la lettre envoyée au ministre, signée par Jacques Delacollette, président de la section apicole et Marc Demasy, secrétaire, on peut lire que "sur une superficie de plus de 100 m2, il est interdit de déplacer des colonies et du matériel apicole. Cette surface risque malheureusement de s’étendre sous peu. Le travail des apiculteurs s’en voit fortement réduit. Mais ce qui nous préoccupe au plus haut point, c’est que les fonctionnaires de l’Afsca emploient des mesures radicales pour tenter d’éradiquer la maladie, même les colonies pleines de vitalité, asymptomatiques, exemptent de loque européenne. Pourtant et justement, celles-ci devraient être protégées puisqu’elles sont fortes et populeuses et ont donc développé toutes les armes pour ne pas être infectées."

Jacques Delacollette et Marc Demasy vont plus loin: "En détruisant toutes les colonies sans distinction, c’est non seulement anéantir le travail de sélection de certains apiculteurs, mais c’est aussi ruiner la conservation de notre abeille mellifère indigène. Depuis 2017, les apiculteurs de la région se sont en effet lancés dans un programme de conservation de l’abeille noire. Nous n’acceptons pas cette destruction".

Les apiculteurs espèrent que cette lettre fasse son effet et que le Ministre déclare la maladie de la loque européenne comme étant non obligatoire au niveau de sa déclaration.

L’Afsca : "Ce ne sont pas des mesures que l’on applique avec plaisir"

Contactée par nos soins, l’Afsca dit comprendre la situation délicate dans laquelle se trouvent les apiculteurs, mais…

"Le fait que la loque européenne ait été considérée comme maladie à déclaration obligatoire a été décidé par le SPF Santé Publique en accord avec les Fédérations des apiculteurs, explique Aline Van den Broeck, porte-parole de l’Afsca . Cette maladie est extrêmement contagieuse et si un apiculteur a une suspicion de cas, il doit en faire la déclaration à l’unité locale de contrôle dont dépend son rucher. C’est ce qui a été fait à Wibrin. Un contrôleur de l’Afsca s’est rendu sur place et a pris des échantillons qu’il a envoyés pour analyses. Les échantillons se sont avérés contaminés, un périmètre de trois kilomètres a alors été établi. L’inspecteur de l’Afsca a également prévenu le DNF et les autorités communales, afin de contrôler tous les apiculteurs présents dans ce périmètre."

Au total, 45 ruchers ont été visités dans cette zone "avec quelques petits apiculteurs qui ne sont pas connus de l’Afsca, reprend la porte-parole. Il a tout de même fallu les vérifier. Et en une semaine, soit depuis le 14 septembre, dix foyers supplémentaires ont été trouvés. C’est quelque chose qu’il faut clairement prendre au sérieux."

"C’est malheureux et désolant"

La maladie, qui se propage par les abeilles elles-mêmes ou par du matériel de seconde main infecté, est donc prise au sérieux par les autorités.

À la question de savoir pourquoi faut-il détruire les colonies saines, Aline Van den Broeck répond: "U n arrêté royal de 2007 prévoit de détruire les essaims contaminés par la loque et ce, dans les 10 jours suivant la déclaration. Et en effet, si plus de 50% des colonies sont infectées dans un même rayon, on détruit tout, même les saines. Je suis consciente que c’est malheureux et désolant. Ce ne sont pas des mesures que l’on applique avec plaisir. Mais notre mission est de veiller à la santé des abeilles. Chaque année, nous effectuons un monitoring du taux de mortalité des abeilles et il y a eu une certaine inquiétude à une époque. Nous ne sommes pas dans ce scénario-là et c’est pourquoi nous appliquons ces mesures."

Et si la Belgique ne fonctionne pas comme la France ou autres pays limitrophes, "c’est parce que nos paysages sont très différents de ceux de la France, reprend la porte-parole. En Belgique, il y a plein de petits apiculteurs, plus ou moins professionnels, avec une bonne partie qui sont amateurs et qui ne sont pas nécessairement toujours bien au fait. Ce n’est pas le cas en France, c’est pourquoi ces mesures sont nécessaires en Belgique."

Si certains apiculteurs montrent leur mécontentement, Aline Van den Broeck l’affirme, les démarches sont généralement constructives. "Mais nous arrivons à la fin de saison, termine-t-elle. Lorsqu’il fait froid ou qu’il y a trop de vent, nous n’ouvrons pas les ruches et donc, nous sommes dans l’impossibilité de vérifier."