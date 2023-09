Des ventes de bois un peu décevantes à Attert

La Commune d’Attert, tout comme les communes d’Arlon, Aubange, Étalle, Messancy, Saint-Léger, a exposé en vente des lots de bois aux professionnels du métier. Pour la Commune d’Attert, six lots étaient exposés:

– Le lot 1 composé de feuillus (hêtre) a été adjugé au prix de 23 150 € pour un total de 224 m3 de grumes et 110 m3 de houppiers. Ce qui correspond à +/– 70 € le m3 de moyenne. Ce n’est pas un montant exceptionnel mais supérieur aux montants d’il y a quelques mois.

– Le lot 6 composé de résineux a été retiré de la vente, le prix proposé par les marchands étant nettement inférieur à l’attente de la Commune.

– Les lots composés de résineux (épicéa, douglas et pour certains de pin sylvestre) ont été adjugés à des montants moins élevés qu’espérés. Les raisons ? Le marché est peut-être saturé pour le moment ? La vente de ce 18 septembre était une des premières de la saison. Les marchands sont peut-être encore hésitants ?

Cette tendance des prix était la même pour les lots des autres Communes.

Pour l’échevin attertois Tassigny: "Pour rappel, nos communes viennent de subir des dégâts très importants, tant à la suite de la problématique des scolytes que du réchauffement climatique que nous avons connus les trois ou quatre années précédentes. Pour la seule commune d’Attert, c’est une superficie de près de 90 hectares au total qui a été abattue suite à ces crises du scolyte".

Selon l’échevin, ces crises répétitives vont peser lourd sur les budgets futurs de la commune . "Non seulement nous avons vendu ces sapins à des prix beaucoup plus bas que le montant normal de vente mais nous avons vendu des arbres qui n’étaient pas arrivés à maturité, avec comme conséquence une nécessité de replanter des zones plus importantes que prévues.

Bois de chauffage: retour à la normale

Samedi dernier, s’est déroulée à Tontelange la traditionnelle vente publique de bois de chauffage. 42 lots étaient mis aux enchères pour un total de 1 100 stères de bois essentiellement des feuillus. Total de la vente: 26 334 €.

Selon les directeurs financiers présents, les prix sont quasi identiques à ceux de l’année 2021.

Benoît Tassigny souligne: "Les prix sont par contre revenus à la normale par rapport aux prix de l’an dernier. En 2022, probablement la psychose de la guerre en Ukraine, nous avions vu les prix s’envoler. Des lots avaient été adjugés à plus de 55 € le stère. Cette année, la moyenne est de 25 € le stère. Les lots les plus onéreux et les mieux situés ont été adjugés à plus de 30 € le stère. Les moins élevés ont été adjugés entre 13 et 15 €".