Ces forêts en Wallonie où vous ne pourrez pas aller vous balader ce samedi (carte)

En Wallonie, les zones de chasses concernent 542 000 ha de forêt et 700 000 ha de plaines. Comme le signale la zone de police Centre-Ardenne, “la cohabitation entre riverains, promeneurs, sportifs et chasseurs peut parfois poser des problèmes par manque d’informations, de communication, voire de respect mutuel.” C’est dans cette optique que la Région wallonne a lancé un nouveau site internet ChasseOnWeb pour informer le public des périmètres des territoires de chasse et des actions de chasse (avec ou sans fermeture de chemins).