Trois jours d’échappée verte pour la mobilité en province de Luxembourg

Ils sont partis à la rencontre des acteurs en matière de mobilité du territoire que sont les locales Gracq, des ASBL, des Communes et on en passe, pour recenser les coups de cœur et de gueule des usagers, pour tester l’intermodalité…

"Les mandataires et militants écologistes sont des usagers quotidiens des transports en commun et du vélo, et comprennent les difficultés et opportunités pour leur territoire", avance Nicole Graas.

Les deux députés d’Écolo Luxembourg, Olivier Vajda, au fédéral, et Jean-Philippe Florent, au niveau régional, sont aussi de "L’échappée verte" qui a sillonné à deux roues la ville de Marche, avec des haltes au GAL RoMaNa, au Pays de Famenne, qui gère un réseau cyclable de 350 km avec des points-nœuds, et à l’ASBL 3B, qui répare et met en service des vélos. Ses membres ont ensuite bougé l’après-midi vers d’autres contrées provinciales.

"Va-t-on achever le travail ?"

Marchois, Olivier Vajda n’a pas manqué d’évoquer la problématique de la mobilité dans sa commune. "Marche est une commune très active, insiste le député fédéral. En 2006, la Ville a été une des premières à répondre à l’appel à projets Wallonie cyclable (NDLR: Marche était une des 10 communes pilotes). Il y a eu des réalisations concrètes. Je pense au boulevard urbain, et quelques superbes RAVeL. Mais il y a aussi deux petits bémols. J’ai l’impression que depuis que les subsides ont été obtenus et bien utilisés, il y a un ralentissement. Va-t-on achever le travail ? En empruntant les RAVeL, on arrive parfois sur des coupe-gorge dans des rues avec des véhicules car il n’y a pas de liaison. J’ai aussi l’impression que le travail réalisé en termes d’infrastructures ne l’est pas par des usagers du vélo. Il vaut parfois mieux avoir de vraies pistes cyclables que des marquages à même la route. Marche est encore trop dangereuse pour que les enfants puissent aller à l’école à vélo."