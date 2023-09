Pourquoi les cimetières de Maissin (Paliseul) ou Anloy (Libin) ne sont-ils pas aussi repris au patrimoine mondial de l’Unesco ?

Comme le cimetière de Maissin (Paliseul) où des combats ont eu lieu les 22 et 23 août 1914. Ce cimetière militaire abrite les corps de 282 Français et de 513 Allemands, enterrés en tombes individuelles. Deux ossuaires regroupent les dépouilles de 3 001 autres soldats français, tandis qu’un troisième ossuaire, mixte celui-ci, regroupe les restes de 643 Français et 343 Allemands. "Nous n’avons pas été mis au courant, commente Philippe Léonard, bourgmestre de Paliseul. Je suis un peu surpris car même si les combats et les pertes ont été importants à Rossignol, je pense qu’ils sont au moins de la même ampleur à Maissin."

Autre exemple ? Le cimetière d’Anloy (Libin) où de terribles combats ont eu lieu le 22 août 1914. Les combats d’Anloy ont fait 1 750 morts parmi les soldats français et allemands. "J’ai été aussi surpris que vous, réagit Anne Laffut, la bourgmestre de Libin. Nous n’avons rien vu passer à ce sujet alors que le site d’Anloy est magnifique. C’est vraiment curieux et j’aimerais savoir comment les sites ont été choisis."

"En concertation avec tous les territoires"

Du côté de l’Agence wallonne du Patrimoine, on indique "qu’une analyse sur les 139 cimetières de France, de Flandre et de Wallonie a été effectuée et qu’il fallait respecter un certain nombre de critères. Le choix a été fait en concertation avec tous les territoires en reflétant l’importance historique de l’impact de la Première Guerre." L’Agence wallonne indique également "que le but n’est pas d’avoir une liste exhaustive."