Vont-ils maintenant sévir aussi en Famenne et plus particulièrement à Marche ? S’il faut décoder ce tag tracé tout récemment sur le mur du pont du chemin de fer à Aye (Marche-en-Famenne), ces activistes sont contre "ERVAS": "No ERVAS" ont-ils écrit !

Sans doute s’agit-il d’activistes dyslexiques ou alors qui ont besoin d’un bon cours d’EVROS: éducation à une vision rigoureuse de l’orthographe simplifiée…

Ph.C.