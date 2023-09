Les reliques de sainte Thérèse seront transférées à l'église de Petitvoir le dimanche 1er octobre

Se munir d’une feuille et de quoi écrire une lettre à la sainte

Et ce en référence à ce que la sainte avait déclaré à sa sœur aînée, juste avant de mourir, le 9 juin 1897: "Je passerai mon Ciel à faire du bien sur la terre. Ce sera comme une pluie de roses. Vous irez du côté de la boîte aux lettres, vous y trouverez des consolations".

C’est sur base de cette promesse que les soirées pétales de roses sont organisées un peu partout dans le monde. "Les fidèles sont donc invités à écrire une lettre à sainte Thérèse de Lisieux par laquelle ils demandent une grâce particulière avec confiance et abandon. Quand ils ouvriront un an plus tard la lettre qu’ils ont écrite à sainte Thérèse, certains seront exaucés", expliquent les organisateurs de la veillée qui recommandent donc aux personnes intéressées par cet événement de se munir d’une feuille de papier, de quoi écrire, d’une enveloppe et d’un timbre.

La soirée sera animée par la Communauté des Béatitudes de Thy-le-Château.