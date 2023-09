La clignette wallonne de Michel Francard: Djouwer cink lignes (vidéo)

Djouwer cink lignes, littéralement "jouer cinq lignes". Mais de quelles lignes s’agit-il ? Lignes de texte, lignes de front, lignes de chemin de fer ? Lignes de coke ? Ne nous égarons pas et gardons toutes nos cartes en main. Car c’est bien du côté des jeux de cartes que se trouve sans doute la solution de l’énigme, plus précisément le jeu sans doute le plus populaire en Wallonie: le couyon, qui s’écrit couillon à la française.

Que fait-on au couyon pour marquer les parties gagnées ? À chaque victoire, on barre une des lignes qui figurent sur la feuille de jeu. Et en cas de défaite, on en ajoute une, qui prend le doux nom de crole (en raison de la petite boucle qui termine cette ligne) ou de couye.

Une fois toutes les lignes barrées, la partie est gagnée. Selon les endroits et le temps disponible pour le jeu, le nombre initial de lignes varie, mais il y en a souvent cinq. Djouwer cink lignes, c’est jouer une partie de couyon en 5 jeux gagnants.

En dehors du jeu de couyon, si quelqu’un vous joue cinq lignes, c’est qu’il l’emporte sur vous, mais aussi qu’il vous couillonne, c’est-à-dire qu’il vous berne, qu’il vous trompe.

Sur toute la ligne !

