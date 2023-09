Concours en province de Luxembourg: Qui ne rêve pas d’enregistrer son single ?

La chaîne de télévision TV Lux, la radio Vivacité et le studio d’enregistrement Durbuy Music s’associent lors d’un grand concours. Ensemble, ils donnent l’opportunité à un artiste ou à un groupe d’enregistrer un single, un clip et de se produire sur scène. L’initiative vient de Manou Maerten, du studio d’enregistrement durbuysien. Le concours a un double objectif: permettre aux groupes et artistes de la province peu connus d’être mis en lumière et de recevoir un coup de pouce dans leurs projets musicaux grâce à une structure professionnelle. "Ce concours est destiné aux artistes solo ou en groupe, tous styles musicaux confondus, explique Gaëlle Noëson, chargée de communication pour TV Lux. L’artiste solo ou au moins une partie du groupe doit être domicilié en province de Luxembourg. Dans la mesure où ils ne doivent pas être engagés auprès d’un label discographique ou d’une structure de management professionnelle, ils ne sont pas forcément connus. Le concours s’adresse vraiment à celles et ceux qui souhaitent justement gagner en visibilité et professionnalisme, tout en présentant une certaine qualité au niveau de leur répertoire musical."