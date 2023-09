Succès pour la route du Luxembourg belge: "L’un des meilleurs crus"

L’accent mis sur le bien-être animal

La Route du Luxembourg Belge a rassemblé treize équipes cette année, soit 216 chevaux. Mardi soir, toutes se sont rassemblées à Libramont avant cinq jours d’épreuves.

" Parmi les équipes présentes, nous avions quatre Belges, explique le président de la Route du Luxembourg belge, Jacques Fraselle. Nous avions également une équipe suisse et des équipes françaises venues du Jura, de Bretagne, de Normandie, de Bourgogne ou encore des Ardennes Françaises. Et avec elles, toutes sortes de races de chevaux de traits comme le Comtois, des Franches-Montagnes belges et suisses, sans oublier l’Ardennais, bien sûr. Tous les chevaux ont été soumis à des contrôles vétérinaires avant de commencer, le mercredi. Cette année plus encore, l’accent a été mis sur le bien-être animal. Il fallait que les chevaux partent dans de bonnes conditions et reviennent de la même manière. Le grand public y fait également de plus en plus attention."

Pour accompagner tous les chevaux et leurs équipes, 70 bénévoles se sont relayés. " Nous ne travaillons qu’avec des bénévoles et il y avait tout de même 600 personnes accompagnantes, reprend Jacques Fraselle. Les bénévoles les ont accueillies mardi soir et peuvent désormais souffler. C’est une grande organisation et je tiens à remercier, dans notre groupe, Jean-Claude Louis qui a veillé au tracé des routes, de même que Marc Petit qui a réalisé un travail d’intendance remarquable sur le site de Libramont, ce qui n’est pas rien."

Le moment fort ? La remise des prix

De jeudi à dimanche, les épreuves se sont succédé. Traction, maniabilité, épreuve marathon, les équipes participantes n’ont pas chômé. Elles ont également parcouru entre 200 et 260 kilomètres via deux boucles. L’une allant de Libramont à Bertrix et l’autre, de Libramont à Vaux-sur-Sûre. " Outre les épreuves, il y avait tout de même un repas des équipes jeudi soir, où chacune devait amener des produits de sa région, reprend Jacques Fraselle. Nous sortons de l’événement avec un bilan très positif. Nous avons tout axé sur l’accueil, les sanitaires, la sportivité et la convivialité."

L’ambiance générale était donc très bonne, notamment lors des relais dans les villages où quelques centaines de personnes se réunissaient.

" Je pense que c’est l’un des meilleurs crus de toutes les Routes qui se sont passées en Belgique mais aussi à l’étranger, reprend le président, ému en se remémorant les années difficiles qu’il vient de passer. Depuis que j’ai attrapé le Covid au début de la pandémie, je suis resté de nombreux mois à l’hôpital. La maladie a eu des conséquences sur ma santé. Je suis d’autant plus fier que cette édition se soit passée de cette manière-là. Le moment fort de cette année était sans aucun doute la remise des prix. Nous avons ressenti un tel engouement que j’en ai les larmes aux yeux. Nous n’avons jamais été acclamés comme ça. Toute l’équipe était géniale, tout le monde s’est battu pour que ce soit une réussite. C’était une belle édition, avec un beau temps, et je pense que ce sera la dernière."

Fier mais fatigué, Jacques Fraselle pense en effet remettre le flambeau et donc, faire l’impasse sur les prochaines éditions dont celle de l’an prochain, prévue en Bretagne.