Grand-Duché : le taux de chômage, en hausse, atteint 5,3%

Ce nombre de demandeurs d’emploi est en hausse pour toutes les durées d’inoccupation sauf pour les personnes dont la durée d’inscription est supérieure à 12 mois. Les demandeurs d’emploi les plus qualifiés (diplômés de l’enseignement supérieur) ainsi que les jeunes de moins de 30 ans connaissent les hausses les plus importantes.

Dans le même temps, les employeurs ont déclaré 3 164 postes vacants à l’ADEM, ce qui correspond à une baisse de 21.6% par rapport à août 2022. Cette baisse du nombre de postes déclarés impacte surtout les secteurs de l’information et la communication, des activités financières et d’assurance, des activités spécialisées, scientifiques et techniques ainsi que les activités de services administratifs et de soutien.

Le taux de chômage, corrigé des variations saisonnières, calculé par le STATEC, est de 5.3%, soit une légère hausse par rapport à juillet 2023.