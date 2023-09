Fauvillers: réfection de voiries dans deux villages et augmentation du coût des repas scolaires

Il a notamment été question de l’approbation du cahier des charges, du mode de passation et de l’estimation du marché pour la réfection de voiries dans les villages de Strainchamps et de Bodange. L’échevin des travaux Éric Strépenne a précisé ce qui allait être fait: "Il s’agit de la voirie de fin du RAVeL et, plus précisément, le carrefour de part et d’autre du pont. Une remise à neuf complète avec pose de tarmac, 100 mètres de cette voirie seront repris dans le budget du SPW. À Bodange, ce sont certains filets d’eau qui se sont laissés aller et qui ne servent plus à rien". Le coût des travaux pour ces deux chantiers est de 40 556 €.

Décision du conseil de passer un marché public avec Idélux Eau en vue de réaliser des prestations de sensibilisation, et d’accompagnement technique et administratif des particuliers dans le cadre de la campagne de recensement et d’amélioration du taux de raccordement à l’égout au village de Tintange. Coût de la phase 1: 5 494 €.

À la recherche de deux ouvriers et un employé

La redevance relative aux repas chauds dans les écoles a été abordée. Le coût sera pour les bambins des classes maternelles de 3,60 €. Pour les élèves du primaire, le prix sera de 4,60 €. Et pour un potage seul: 0,85 €. Le conseiller de la majorité Thibaut Adam a demandé: "C’est quand même une augmentation de 16 centimes de plus que l’an dernier. Je pense que cela peut être lourd pour certaines familles. Ne pourrait-on pas se limiter aux prix pratiqués l’année scolaire passée ?"

Il lui a été répondu que les nouveaux montants correspondaient au prix coûtant.

Il a été également question de l’engagement de personnel. La Commune est à la recherche d’un ouvrier qualifié D2, principalement en charge des bâtiments et d’un second en charge des espaces verts. La troisième personne qui sera engagée sera un(e) employé(e) D6 pour le service finances et marchés publics.

Une convention de mise à disposition pour les maisons de village de Hollange et de Sainlez a été acceptée, ce sera la même que pour les maisons de village de Honville et de Strainchamps. De quoi mettre ces quatre maisons de village sur un pied d’égalité. Tous les points abordés ont été votés à l’unanimité.