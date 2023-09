Bruxellois et eurocrates ont fait la file pour goûter aux délices de la province de Luxembourg: “J’ai vraiment eu peur de le voir disparaître" (vidéo)

guillement On est évidemment très heureux d’être de retour et on veut continuer de démontrer à Bruxelles que les Luxembourgeois ont de la qualité dans leur artisanat.

Mais depuis quatre ans, la faute à des travaux place du Luxembourg, puis au Covid, l’événement avait pourtant déserté Bruxelles. Il a fait son retour en grande pompe ce mercredi matin. “On est évidemment très heureux d’être de retour et on veut continuer de démontrer à Bruxelles que les Luxembourgeois ont de la qualité dans leur artisanat”, explique Michel Étienne, président de Promelux, désormais seul organisateur de l’événement.

Si les 33 premières éditions mettaient en valeur principalement les produits de bouches, le marché s’est ouvert cette année aux créateurs. “De la céramique, des gens qui travaillent la broderie sur tissu, le bois, etc. Nous avons vraiment ouvert l’événement à tout le savoir-faire des Luxembourgeois”, confirme le président.

45 producteurs luxembourgeois

Mais les gourmands y ont également trouvé leur compte. Une délicieuse Rulles au fût, un sandwich au cochon de lait de Rochehaut, du chocolat de Virton, au total, ce sont 45 producteurs qui présentaient leurs produits. “Nous étions déjà venus en 2018, rappelle Pierre-Xavier Deville, de la fromagerie D’Ambly. C’est une bonne vitrine pour les artisans de la province. Plus on monte dans le nord du pays, moins il y a de véritables produits du terroir. C’est vraiment intéressant de faire un peu de route pour montrer ce que l’on sait faire de bon dans nos campagnes. Et encore, tous les produits présentés ici ne sont qu’un tout petit échantillon. ”

Si la matinée est restée assez calme, aux dires des producteurs, sur l’heure de midi, la foule se faisait de plus en plus dense dans les allées du marché. “C’est tout d’abord assez bizarre de se retrouver uniquement avec des producteurs luxembourgeois, sourit, une bière à la main, Daniel Lessire, de la brasserie Millevertus, autre habitué de l’événement. Nous n’avons pas l’habitude. C’est surtout l’occasion de retrouver des clients que l’on voyait ici chaque année. Pour l’instant, tout le monde semble être assez prudent, mais avec l’heure de l’apéro qui arrive, les choses risquent de changer un peu (rires). ”

Pour les producteurs, ce marché est aussi l’occasion de faire connaître leurs produits au-delà des frontières de la province de Luxembourg. “Les gens sont plutôt accueillants et interpellé face à la diversité des produits, reprend le fromager. Ils regardent et posent beaucoup de questions. ”

Encore plus de producteurs l’an prochain

Et au vu du succès, il ne fait aucun doute que le marché reviendra à Bruxelles l’an prochain. “On se mettra au travail dès ce jeudi pour préparer la prochaine édition, prévient Michel Étienne. Il y a vraiment une demande des producteurs. On s’est déjà rendu compte qu’on aurait pu inviter 15 producteurs de plus. Il ne fait aucun doute qu’il n’y aura plus d’espaces libres l’an prochain. ”

“J’ai vraiment eu peur de le voir disparaître”

Si lors des 32 précédentes éditions, l’événement était coorganisé par la Province et Promelux, c’est le second qui a repris, seul et à sa charge, le marché des producteurs après l’interruption. “Lors de la réforme en 2020, il y a eu une réduction du personnel au niveau provincial, rappelle Coralie Bonnet, la députée provinciale qui était présente à Bruxelles ce mercredi. C’est suite à cela que la province n’organise plus elle-même toute une série d’événements dont ce marché des producteurs, mais il existe désormais un soutien financier aux nouveaux organisateurs pour permettre l’aspect logistique et la promotion de ceux-ci. Il est évidemment important pour la province de promouvoir les circuits courts au niveau de notre région, mais il est tout aussi important de sortir de nos frontières et de faire connaître nos délicieux produits et tout le savoir-faire luxembourgeois. Cela nous tient à cœur. ”

Et dans les allées du marché, s’il y en avait un qui affichait un large sourire, c’est évidemment Gérard Mathieu, lui qui avait initié l’événement en 1986 quand il était alors député provincial. “J’ai vraiment eu peur de le voir disparaître, confirmait l’intéressé. Je suis donc très heureux d’être présent aujourd’hui. C’est d’abord un événement rassembleur. Les Bruxellois savent que la province de Luxembourg à la réputation d’être une terre de qualité. Ils en ont la confirmation ici. ”

