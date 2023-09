On a une boulangerie qui s’appelle Gâche Warache à Chiny. On vend deux fois par semaine, entre autres sur le marché d’Arlon, le jeudi. Je me concentre sur la partie animations, j’ai un four à bois mobile dans un camion que j’amène dans les écoles et on fait une journée sur le pain. C’est souvent dans le cadre des appels à projets de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les enfants repartent avec un pain de 300 grammes.

Qu’est-ce que cela apporte aux enfants ?

D’abord, ils sont contents, la satisfaction d’avoir leur petit pain qui sort du four. C’est magique, il y a tout le côté de la pesée, on fait les calculs ensemble, ils apprennent à utiliser des balances, je fais des animations à partir des troisièmes maternelles, je vois toute l’histoire du pain, on voit les différents types de céréales, l’évolution de l’agriculture. On fait le pétrissage en classe.

Un atelier qui dure combien de temps ?

Une journée. Le pain au levain, cela prend toute la journée.

La réaction des enseignants ? Ils sont super contents, je n’ai que des retours positifs. C’est voir comment se réapproprier quelque chose que l’on mange tous les jours et voir comment cela est fabriqué. Se dire aussi que cela prend une journée, les instituteurs sont surpris. Mais le levain, cela demande ce temps.

Vous venez avec votre camion dans l’école ?

Oui, le four reste dans le camion. J’ai commencé juste après le confinement, puis une année, je n’en ai pas fait. Depuis, j’ai repris en collaboration avec le moulin d’Odeigne (Manhay). L’année dernière, j’en ai fait huit ou dix. C’est un début !

Ce que cela coûte à l’école ?

Ce sont des appels à projets. 200 euros la journée. C’est subventionné.

Vous avez l’impression que vous faites passer des valeurs ?

Au niveau de la transmission des savoirs, savoir-faire. Plutôt apprendre à faire que de consommer. C’est ce qui me tient à cœur. Se réapproprier des objets. Je fais aussi des ateliers autour du papier et de la reliure, c’est le même principe.