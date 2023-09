La Gaumaise Laura décroche la médaille d’or en cuisine au Worldskills France!

Le téléphone n’arrête pas de sonner, des appels de la presse française en ce mardi matin, pour celle qui a été stagiaire et a travaillé à la Régalade de Toernich (Arlon).

À 20 ans, elle représentait la région Auvergne-Rhône Alpes.

Elle travaille pour un chef doublement étoilé

Depuis trois ans, elle s’est expatriée en France, chez le chef deux étoiles au Michelin, Yoann Conte. Elle fait la fierté de la demeure d’Annecy, la Maison bleue, où elle est actuellement cheffe de partie. Le Facebook de la fine table annonce: "Après de nombreuses semaines d’entraînement intensif et d’efforts soutenus, Laura a brillamment décroché la médaille d’or. Nous tenons à la féliciter chaleureusement pour cette remarquable performance et à l’encourager pour la suite des événements ! Nous sommes fiers de toi !"

La semaine dernière, 800 jeunes de toutes les régions de France se sont affrontés pour démontrer leurs talents dans 69 métiers différents. Avec 5 000 personnes à la cérémonie de clôture et une haie d’honneur comme aux JO.

"Je ne m’y attendais pas, il y a beaucoup de travail derrière", explique-t-elle. La cheffe a présenté, en trois heures, un râble de lapin avec un artichaut farci. Aussi des thèmes imposés comme une sole, des choux de Bruxelles, un dessert autour de la figue.

Tout ne s’est pourtant pas déroulé comme elle l’aurait souhaité durant la compétition de plusieurs jours: "J’ai eu plein de choses qui n’allaient pas, mais j’en ai fait abstraction. À la dernière minute, mes tartelettes étaient collées, j’avais oublié un ingrédient dans la pâte. J’ai recommencé, j’ai eu des pénalités sur le temps, mais je m’en suis sortie."

Auparavant, la demoiselle avait bossé de longs mois avec la chance d’avoir eu des sponsors pour s’entraîner.

Championne régionale en cuisine, dorénavant championne nationale, Laura n’est pas pour autant assurée de participer à la compétition mondiale Worldskills qui se tiendra à Lyon, en septembre 2024. La sélection s’effectuera parmi les médaillés.

"J’aime le stress"

Travailler dans le monde de la haute cuisine, du stress pour elle ? "Moi, j’adore. C’est justement le stress, l’adrénaline que j’aime", commente l’ex-étudiante de l’institut Centre Ardenne à Libramont.

Elle n’a pas attrapé la grosse tête pour autant: "J’ai appris énormément sur la cuisine, sur moi-même". Pas de rêve démesuré non plus quand on lui pose la question: Que veux-tu faire plus tard ? Cash, elle termine: "Revenir sur l’exploitation de mes parents !"