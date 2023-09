Habay: une stèle pour un pilote d'avion héroïque

"Un acte héroïque"

Pour l’inauguration de la stèle, de nombreux officiels et militaires, dont certains viennent de la base aérienne de Florennes, étaient présents. C’est grâce au doyen Roger Gobert que cette histoire a resurgi des mémoires oubliés. "Il y a un an, le Doyen, qui a été aumônier à la base aérienne de Florennes, est venu me voir pour me raconter l’histoire de cet avion, explique le bourgmestre Serge Bodeux. De réunion en réunion avec l’aide d’un comité acquis à la cause, nous avons rassemblé les documents et organisé cette cérémonie. Nous avons donc décidé d’inscrire dans le temps et dans la pierre l’acte héroïque de ce pilote. Cela fait 70 ans aujourd’hui."

Un bon aviateur

José Dotreppe était un bon aviateur, selon les écrits retrouvés. Il effectue sa formation aux États-Unis. "Durant cette phase d’entraînement de haut niveau, il se profile comme un pilote talentueux et apprécié de tous, raconte le colonel-aviateur Cédric Kamensky. Il réussit cette formation très exigeant et obtient son brevet de pilote en décembre 1952. Il peut alors enfin porter fièrement ses ailes de pilote sur son uniforme. "

De retour en Belgique, il doit apprendre les couloirs aériens et la météo belges, loin d’être simples. "Son acte héroïque s’est produit à plusieurs reprises isolé dans l’histoire de l’aviation, précise le colonel. Les pilotes font souvent passer la vie des citoyens avant la leur."

Citoyen d’honneur

Un titre de Citoyen d’Honneur a été créé par le Conseil communal, fin août. Le premier à obtenir ce titre est donc le sergent-aviateur José Dotreppe. Un panneau didactique sera installé à côté de la stèle, entre la Chapelle Notre-Dame des Grâce et l’Arbre Bénit, pour rappeler cet acte héroïque aux Habaysiens.