Virton: un siècle de Zigomars, une expo et un livre

Une exposition riche en images

Tout ça, c'est ce qu'a voulu faire revivre l'exposition actuellement visible dans la galerie du Cheval blanc à Virton. Au travers d'une exposition riche en images et en anecdotes, les Zigomars ont voulu faire la part belle à chaque décennie de l'existence de la confrérie. "Un sens de visite est conseillé, il suffit de suivre les flèches, annonce le Grand Z, Claude Petit. Mais si vous voulez suivre votre propre circuit en anarchiste, n'hésitez pas !".

Mais il n'y a pas que des photographies qui sont présentées: la part belle est faite aux objets détournés et estampillés "Zigomars", tels que des livres, des affiches, des panneaux, de remarquables émaux de Longwy ou encore une mise en scène, au sous-sol, dans une ambiance. à découvrir. "Nous remercions toutes les personnes qui possèdent une œuvre d'art relative aux Zigomars et qui ont accepté de nous la prêter le temps de cette exposition. ", souligne Bernard Van der Maren, maître des cérémonies.

Un livre fourni et fouillé

De longues recherches dans les archives ont été nécessaires pour produire le livre très travaillé publié par les Zigomars. Un travail réalisé par le Zigomar Luc Bodart.

"Nous nous sommes largement inspirés de l'exposé d'André Petit et du livre de Joseph Michel sur l'histoire de Virton, explique l'auteur. Nous avons complété le travail en incorporant détails, anecdotes et photos. Pour y parvenir, nous avons parcouru des archives accumulées depuis un siècle, lire des dizaines et des dizaines d'articles, trier des milliers de photos. Des centaines d'heures ont été consacrées à l'élaboration d'une première version, puis trois à quatre semaines de relecture avec Claude Petit. Heureusement que le Grand Z possède en sa cave des réserves d'orval qui nous ont soutenus dans notre labeur !".

L'exposition est encore à découvrir, gratuitement, le week-end prochain, de 10 à 13h et de 14 à 18 heures Le livre, quant à lui, n'est pas disponible à la vente, mais est consultable gratuitement sur Internet.

www.confrerieroyaledeszigomars.com