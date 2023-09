Un premier job day pour Léglise, Fauvillers, Martelange et Vaux-sur-Sûre

Pour pallier ces problèmes, l’ADL de Léglise, Fauvillers, Martelange et Vaux-sur-Sûre, en collaboration avec le Forem, organise le Job Day de la Sûre Anlier, le lundi 25 septembre de 9h à 13 h, à la salle du village de Volaiville.

"Ce mini-salon de l’emploi a pour objectif d’aider les employeurs des quatre communes de l’ADL à embaucher localement, de leur simplifier la recherche de candidats et de leur faire gagner un temps précieux sur un planning déjà fort chargé. Pour les candidats, c’est l’occasion de trouver un travail près de chez eux et de rencontrer plusieurs entreprises locales en quelques heures", explique Émilie Dubois, coordinatrice de l’ADL LFMV.

Sept employeurs locaux des communes de Léglise, Martelange et Vaux-sur-Sûre seront présents: JMT Pneus, la Boulangerie-Pâtisserie Stouvenaker, Alterbois, le restaurant Les Étangs de la Strange et les administrations communales de Fauvillers, Vaux-sur-Sûre et Lé glise.

Quinze postes sont à pourvoir pour des profils variés: pâtissier-briocheur, monteur de pneus, serveur, aide-cuisinier, commis de cuisine, ouvrier secteur ossature bois/couvreur, techniciens de surface, chef du bureau technique/agent technique en chef, employé administratif, employé coordinateur, cuisinier, agent administratif pour le service urbanisme et accueillants extrascolaires.

L’événement se déroulera sous forme d’entretiens "job dating" d’une dizaine de minutes. Ces pré-entretiens permettront aux employeurs de rencontrer facilement plusieurs candidats en une matinée et aux candidats de rencontrer directement ces entrepreneurs locaux et de postuler pour devenir leur prochain collaborateur.

L’ADL souhaite ainsi contribuer à l’emploi local, au dynamisme économique du territoire et à stimuler la croissance des entreprises des quatre communes.

Il est encore temps pour les candidats de s’inscrire, rendez-vous sur le site de l’ADL: www.adl-lfmv.be.