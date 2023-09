Sainlez: Michel et Réjane au Maroc pour aider Hamid et sa famille, ils lancent un appel aux dons

Dans cet élan de vouloir partager tout ce qu’ils ont découvert hors des sentiers battus, ils ont décidé de créer des circuits pour faire découvrir le Maroc autrement.

Mais à chacun de ces circuits, il y a toujours un volet humanitaire. Il est d’ailleurs demandé aux participants d’apporter du matériel dans ses bagages.

Réjane précise: "Comme en novembre, pour le prochain circuit qui aura lieu dans la vallée des roses, ce sont des livres pour créer une bibliothèque à l’école qui sont demandés. Ils seront distribués lors d’une rencontre amicale, sur place avec les enfants."

Réjane et Michel ont même été jusqu’à aller mettre eux-mêmes les chaussures aux pieds des enfants dans un petit village inondé dans le sud, il y a quelques années, pour être certains de l’aboutissement du projet.

Plusieurs fois par an, c’est du matériel scolaire, sportif, des vêtements chauds pour les enfants des montagnes etc.. qui est distribué.

Avec ce tremblement de terre épouvantable, on imagine bien, que cette population qui vit parfois de façon précaire est encore plus démunie. Marianne Tilot, une amie belge, directrice à Marrakech, nous confiait au téléphone combien les enfants étaient traumatisés.

Plusieurs fois, Michel Houben a fait l’ascension de la montagne "Le Toubkal" accompagné d’un guide de montagne: Hamid. Michel ajoute: "Celui-ci a sa maison coupée en deux. Il ne peut plus y habiter, il est hébergé avec sa famille dans une tente. Mais le froid arrive déjà dans cette région. Les conditions sont rudes. De plus, la montagne, son gagne-pain, est fermée".

Le week-end prochain, Réjane et Michel se rendent au Maroc avec du matériel pour apporter un soutien concret et moral directement à leur ami à Imlil et évaluer comment l’aider lors d’un prochain voyage, avec des volontaires, pour reconstruire.

C’est pourquoi Michel a fait un appel aux dons: BE12 1030 8407 2392, en communication: don pour Hamid Toubkal.

Michel et Réjane qui ont perdu il y a quelques années leur maison à Sainlez dans un incendie concluent: "Nous savons, par expérience que, quand on a perdu sa maison, même si on est déjà content d’être en vie, c’est la solidarité, les marques d’affection qui donnent la force d’avancer".