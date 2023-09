Le centre Fedasil de Gouvy regorge de talents

Pour toutes et tous

Si la découverte de locaux était possible, c’est bien plus qu’une journée portes ouvertes au sens premier qui était proposée. En effet, ce sont les innombrables talents présents au sein du centre qui ont été mis en avant. Ceux des résidents, bien entendu mais également ceux du personnel voire d’anciens pensionnaires des lieux. Plusieurs associations de la région étaient également de la partie. Toutes et tous étaient rassemblés sous le terme générique d’"ArtY’Show". Un nom qui se déclinait sur plusieurs scènes et de nombreuses façon pour donner, au final, un mix particulièrement réussi: danse, breakdance, échassier, musique, photos, peintures, artisanat, animations pour les plus jeunes ou encore plaisirs gustatifs, le tout emmenant le visiteur bien au-delà de nos frontières…

Sur son 31

"Tout le centre s’est mis sur son 31. Les résidents se sont très largement investis dans ce projet. Que ce soit pour la décoration ou pour la préparation des animations. Il y avait une réelle motivation. Une motivation encore renforcée lorsque tous ont été informés que les bénéfices de la journée seraient reversés à l’opération Viva for live", enchaîne Sophie Chevolet. Un bilan en fin de journée ? Il était plus que satisfaisant: "Merci le soleil. Il a été présent tout au long de la journée. Merci à toutes les personnes qui se sont investies pour la réussite de ce projet. Les visiteurs ont été nombreux. Certains étaient venus en voisins, d’autres de plus loin. Les premiers retours sont unanimement positifs", ponctue notre interlocutrice.