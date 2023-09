"En Sport aussi une ardeur d’avance", nouvelle formule sur 4 jours

Quatre jours pour cette édition 2023

Suite à un projet de recherche réalisé en partenariat avec la Haute École Robert Schuman de Virton, la campagne évolue donc. "Aux tests d’habiletés physiques et motrices habituels s’ajoutent des ateliers d’initiation sportive et de sensibilisation à la santé, explique Bruno Meunier du service Culture et sport de la province de Luxembourg. Les 6es primaires seront soumis à sept tests d’habiletés motrices et physiques pour mesurer la force, l’endurance, le tonus musculaire, la souplesse, la détente, la vitesse, la coordination et l’équilibre. Les ateliers d’initiation sportive et de sensibilisation à la santé s’adresseront tant aux élèves de 5e que de 6e primaire. Chaque élève devra valider au minimum trois activités sportives et trois activités sur la santé sur la journée".

Pour ce faire, la formule se verra totalement différente en ce qui concerne l’organisation générale. Place à quatre jours complets, du 16 au 20 octobre au Hall des Sports et la Halle aux Foires de Libramont. Plus de 200 écoles se succéderont sur le site qui accueillera un maximum de 800 enfants quotidiennement.

Jusqu’à 1 000 € par projet

Durant de nombreuses années, la Province de Luxembourg récompensait les écoles qui obtenaient les meilleurs résultats aux tests d’aptitudes physiques et motrices par des bons d’achat pour du matériel sportif. Ces récompenses n’étaient cependant plus en adéquation avec les objectifs initiaux de l’opération. Raison pour laquelle, depuis 2018, ce point du règlement a été modifié et remplacé par un appel à projets. Pour cette 33e édition, une enveloppe globale de 15 000 € est prévue, chaque école participante pouvant recevoir jusqu’à 1000 € par projet. Organisation d’activités extrascolaires pérennes, préparation et participation à des rencontres sportives, synergies avec des autres partenaires ou encore aménagement d’un milieu de vie à l’école sont quelques exemples de projets qui pourraient être retenus par le jury. La date de clôture des candidatures est fixée au 24 novembre 2023 ; la décision de l’appel à projets est attendue pour fin décembre 2023.