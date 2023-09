Le village et ses environs ayant par ailleurs été fort éprouvés par les combats. Désagréable surprise ce lundi matin au réveil pour les riverains, puisque ce char avait été tagué, très probablement cette nuit. Les noms d' "Hiroshima" "Irak" ou encore "Afghanistan," soit des conflits où les USA ont été impliqués ont été inscrits sur le blindé. Par ailleurs, le drapeau américain, qui se trouvait à côté, a, lui, été brûlé.

Le bourgmestre rendeusien, Cédric Lerusse, était particulièrement remonté face à cet acte: "L'année dernière le drapeau américain avait déjà été brûlé. Déplorable. Ici en plus, le char a été vandalisé avec des inscriptions. C'est tout aussi navrant que désolant et gratuit. Nous avons déposé plainte et espérons vivement que le ou les auteurs seront retrouvés. En attendant, nous allons procéder au nettoyage de ce tank."