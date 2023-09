Danger pour les cyclistes sur les routes d'Etalle, Habay et Tintigny

Il ne fait pas bon être cycliste sur certains axes routiers. C'est la raison pour laquelle une nouvelle antenne du Groupe de recherche et d'actions des cyclistes quotidiens (GRACQ) a été créée sur Étalle, Tintigny et Habay. "Je suis parti du constat que la voie cyclable entre Habay-la-Neuve et la gare de Marbehan, qui devrait exister depuis longtemps, est toujours à l'arrêt, explique Michel Gillard, l'un des fondateurs du GRACQ Rulles-Semois. J'ai donc voulu faire cette balade et j'ai eu le soutien de Pierre Lemaire, qui avait créé le GRACQ Étalle, avec qui on a fusionné."

Même si les organisateurs concèdent que des efforts sont faits ainsi des aménagements créés, beaucoup de choses restent encore à faire. "Il y a de plus en plus de trafic, constate Pierre Lemaire. En ce compris, les vélos: donc les besoins sont là. On pense aux pistes cyclables, mais ce n'est pas réalisable partout, les budgets sont énormes et certaines voiries ne le permettent pas. Mais certains aménagements dans les villages, comme faire des pistes cyclables suggérées, réduire la vitesse, établir des traversées cyclo dans des carrefours délicats sont possibles."

Alerter les politiques absents ?

L'une des ambitions de cette balade était d'alerter les hommes politiques en leur donnant une liste des points rouges des routes des trois communes.

Malheureusement, très peu - si pas aucun - n'était disponible pour l'occasion. "Je ne suis pas déçu parce qu'ils nous ont assuré leur soutien pour un certain nombre de choses, explique Michel Gillard. Mais plutôt que simplement remettre une liste des points rouges, nous allons dialoguer avec eux pour apporter des solutions. Nous sommes une jeune locale, ça ne se fait pas en quelques semaines. Nous allons profiter de l'échéance des élections pour distribuer des mémorandums pour les cyclistes et continuer l'effort dans les prochains mois."

Le député wallon écolo Florent était présent et soutient l'initiative: "Il y a une demande des gens qui souhaitent d'autres types de déplacement. Pour le plaisir, pour la santé et pour le climat, c'est un très bon moyen. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est pouvoir prendre le vélo avec soi en train, ce qui permet de combiner les deux."

Justement, sur Habay, le GRACQ Rulles-Semois alerte sur l'accessibilité à vélo de la gare à Marbehan. Ainsi, la Transhabaysienne, en projet depuis 12 ans, n'aboutit pas. Aussi, du côté d'Étalle, une amélioration devrait se faire pour la piste cyclable vers Vance. En revanche, aucune nouvelle de celle qui va vers Virton, qui, pourtant, existerait sur papier. Encore de longs chemins restent à parcourir pour le développement du vélo dans les zones rurales.