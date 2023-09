Bérismenil: Jean Guillaume, instituteur, n'est plus

Tourisme

Jean Guillaume s’investira également dans la vie associative de son village. À la veille de l’exposition universelle de 1958, il est l’un des membres fondateurs du Syndicat d’Initiative "Hauteurs et Gorges de l’Ourthe" qui regroupait les entités de l’ancienne commune de Samrée. Il en assurera la présidence pendant de nombreuses années. On retrouve également Jean Guillaume à la barre lorsque la régionale "Ourthe supérieure" est portée sur les fonts baptismaux, régionale regroupant les acteurs touristiques d’Engreux, Nadrin, Samrée et Wibrin. Pendant près de 20 ans, il sera aussi administrateur de la Fédération Touristique du Luxembourg Belge, la FTLB. Observateur attentif de ce tourisme, Jean Guillaume n’était pas à court d’idées pour faire vivre sa région, la faire vivre dans le respect de tous et notamment de ses habitants.

Cheslé

Impossible d’évoquer la mémoire de Jean Guillaume sans penser au Cheslé, ce site celtique pour lequel il vouait autant une passion qu’une administration. Il y suivra attentivement les différentes campagnes de fouilles. Guide à ses heures sur le site, il n’avait pas son pareil pour narrer cette fameuse légende de la "Gatte d’or." Alimenté par une riche expérience sur le terrain, autant sur le plan humain qu’archéologique, Jean Guillaume sortait, il y a 5 ans, un roman titré "Au temps des Celtes. Le Cheslé de Bérismenil, site celtique majeur en Wallonie." Jean Guillaume était veuf de Jeanine Solvet. Une fille et un garçon sont nés de cette union. Ses obsèques se dérouleront à Bérismenil, le samedi 23 septembre prochain.