Athus inaugure le premier parc canin

L’idée du parc canin date de 2021 et émane du conseiller communal Luc Weyders. "L’idée est de proposer un espace clôturé où les chiens peuvent gambader en sécurité et où leurs maîtres peuvent trouver un lieu de convivialité et de sociabilisation, ce qui est notamment important pour les personnes âgées souvent isolées avec leur animal de compagnie, se souvient-il. C’est un projet qui a bénéficié d’un soutien communal sur le plan financier et qui s’est basé sur le bénévolat d’un groupe de citoyens. Ils ont consacré leurs dimanches après-midi à l’installation de la clôture, de jeux pour chiens, de bancs pour leurs maîtres et d’un distributeur de sachets pour ramasser les déjections et ainsi garder le site propre."

Quelques pommiers ont été conservés, donnant un agréable côté champêtre à l’ancien verger. Depuis son ouverture, le lieu ne désemplit pas à la satisfaction des chiens et de leurs maîtres.

Athus précurseur

Athus est la première commune de la province de Luxembourg à avoir aménagé un parc canin. Habay a lancé une idée similaire, mais le parc n’est pas encore ouvert.

Les deux villes peuvent se targuer d’avoir innové dans la province de Luxembourg, Athus a en plus aménagé son parc avec des jeux fixes pour les chiens, saut en hauteur, slalom, tunnel ou encore pneu pour apprendre à sauter.

Lors de l’inauguration de vendredi, c’est "Louise", la chienne d’un couple de bénévoles, qui a joué à la star en faisant le tour du propriétaire, montrant son enthousiasme et son élégance pour sauter en hauteur, mais refusant catégoriquement de s’aventurer dans le tunnel. "Louise est devenue une habituée des lieux, se plaisent à souligner ses maîtres. Elle reconnaît les lieux, fonce pour gambader et montre sa joie, dès qu’elle arrive et qu’on la libère de sa laisse."