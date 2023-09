Wellin : un motard britannique entre la vie et la mort après une grave collision à Halma

Le motard a été très grièvement blessé.

Les pompiers de Rochefort descendus sur place ont fait appel à l’hélicoptère de Bra-sur-Lienne.

L’infortuné pilote de la moto est entre la vie et la mort.

La conductrice de la voiture a été choquée et a été prise en charge par les secours. Pendant l’intervention des secours et de la police Semois et Lesse, la route a été fermée à toute circulation durant une bonne partie de la matinée.