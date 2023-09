Chloé Herbiet a réalisé le deuxième meilleur chrono féminin belge de l’histoire sur semi-marathon en 1h11.20 ce dimanche à Copenhague. La Fammenoise de 24 ans y a pris la 22e place alors que la victoire est revenue à la Kenyane Irine Cheptai en 1h05.53.

”C’est encore mieux que le chrono que j’espérais”, nous a-t-elle confié après la course, qui n’était que sa deuxième tentative en compétition sur semi-marathon. “J’espérais passer juste sous les 1h12. J’ai fait mieux.”

Chloé Herbiet, avec une allure moyenne de 3.22 au kilomètre, s’est approchée du minima requis pour les championnats d’Europe 2024 de Rome fixé à 1h10.30. Mais son objectif à court terme se situe ailleurs. Dans trois semaines, le 8 octobre, l’athlète entraînée par Thomas Vandormael, qui lui a une nouvelle fois servi de lièvre à Copenhague, s’alignera sur le marathon d’Eindhoven pour ce qui sera une première sur un 42,195 km.

Un quotidien désormais consacré à l’athlétisme

”Ce semi était une étape vers le marathon, pour lequel tout mon entraînement est planifié”, ajoute Chloé Herbiet qui, au 1er juillet, n’a pas renouvelé son contrat comme sage-femme pour se consacrer entièrement à la course à pied. “Je découvre seulement la vie d’une athlète de haut niveau, en augmentant le kilométrage et en soignant tout ce qui tourne autour de l’entraînement.”

Dans un coin de sa tête se trouve toujours un rêve, ambitieux mais pas pour autant utopique : le marathon olympique de Paris 2024. “C’est ambitieux, peut-être rêveur même. Mais je veux me donner toutes les chances d’y arriver”, termine-t-elle. “Sans Paris 2024, je ne serais sans doute pas passé si vite sur marathon. Mais je veux tenter ma chance. D’abord en gérant au mieux cette découverte que sera le marathon à Eindhoven, puis en allant chercher un chrono. J’ai conscience que me qualifier via le chrono (minima à 2h26.30) sera très difficile mais nous voulons (NdlR : elle utilise rarement le “je” pour parler de ses performances) aller chercher une place via le ranking, en passant à terme sous les 2h30.”

Comme à Copenhague ou à Lille auparavant, Thomas Vandormael sera à nouveau dans la course le 8 octobre pour tenter de lui donner le bon tempo.