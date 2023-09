Le Chestrolais Pierre Otjacques a traduit notre "Une" en wallon de la Haute-Lesse

Après deux bonnes heures de recherches et de corrections et après avoir plongé des dizaines de fois sa paire de lunettes dans sa collection de dictionnaires, dont celui de Michel Francard, le Chestrolais a fini par trouver la meilleure expression wallonne possible.

"C’est du wallon de la Haute-Lesse, explique celui qui, enfant, entendait ses parents parler wallon entre eux. "J’ai poursuivi avec Lucien Mahin, de Transinne, vétérinaire comme moi qui a créé l’rfondu wallon et avec l’abbé Mouzon, de Neufchâteau". Pierre Otjacques est président du Musée de la parole à Bastogne et également éditeur du magazine Singuliers, la revue des parlers romans et de la province de Luxembourg dont le comité de rédaction est composé de Michel Francard, René Georges, Joseph Billy, Willy Leroy, Pierre Otjacques, Christian Robinet et Joël Thiry. On peut s’y abonner en contactant M. Otjacques au 061/279063 et pierre.otjacques@skynet.be.