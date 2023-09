Du neuf à Froidlieu: le pressoir d'Hortus cherche des fruits pour commencer ses activités

"Nous avons réhabilité les anciennes étable et laiterie de la fermette que nous avons acquise en 2016. À cette époque, foison de projets, mais rien de précis" explique Eva Velge.

Constitution d'une coopérative et montage financiers en 2019, construction du pressoir en 2020, des saisons peu propices au pressage (peu de fruits et la Covid) et un outil à maîtriser, cela explique pourquoi 2023 est réellement la première année où le pressoir d'Hortus espère prendre une vitesse de croisière quant à la production de jus.

Reste à être alimenté suffisamment en fruits !

Un outil artisanal et convivial

Pressoir, cuves et embouteillage attendent donc pommes, poires et coings. Le pressoir destiné aux agriculteurs disposant de vergers et aux particuliers, implanté en Calestienne, entre Famenne et Ardenne, cet outil (presse à paquets) se veut convivial et artisanal où l'on transforme les fruits, même en petites quantités.

"Dans ce cas, nous organisons une mutualisation du pressage (regroupement des lots de fruits)." poursuit l'administratrice du pressoir d'Hortus.

Une fois le nectar extrait, reste à l'embouteiller. "Nous disposons de bouteilles en verre d'un litre ou de cubis de trois litres. Le travail finalisé, les clients repartent avec leur précieux jus. Reste à le déguster en connaissance de cause. " ajoute Eva Velghe.

Et de préciser: "Souvent, les fournisseurs de fruits désirent récupérer uniquement le jus issu de leurs fruits. Je pense que c'est une erreur de ne pas mélanger différentes origines, le goût du jus intégrant les différentes caractéristiques de fruits".

La coopérative achète des fruits non traités

La jeune coopérative rachète aussi des fruits hautes tiges non traités.

"Pommes, poires et pommes de bonne qualité intéressent le pressoir. Il suffit de nous contacter. À noter aussi que nous conseillons et réalisons aussi des plantations et tailles des arbres, vendons aussi sur notre e-shop du matériel et les jus pressés.", précise encore Eva Velghe.

Contact: Pressoir d'Hortus, 0476/48 72 84

www.pressoirhortus.be