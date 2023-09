60 ans de mariage

Engelbert (José) Baltus et Marianne Thess ont vécu de nombreuses années au Congo, une vie rassemblée dans le livre "Vivre et partager". De retour au pays, ils s’occuperont d’une société en vente directe, puis une maison d’hôte. Ils s’installent à Bastogne en 2016.

Le 18 octobre 1963, Joseph Louis et Agnès Sulbout ont partagé leurs consentements. Le couple s’est installé à Mageret pour y gérer leur exploitation agricole. Sept enfants et 24 petits-enfants sont venus animer le foyer.

50 ans de mariage

Jean-Marie Girs et Marie-Claire Martin se sont rencontrés lors d’un bal à Pâques en 1971. Deux ans plus, ils s’unissent devant le bourgmestre de Wardin. Le travail à la ferme jalonne leurs jours et leurs nuits.

L’église de Chenogne a accueilli Yvan Crucifix et Nicole Laloy. Le nom de Crucifix a été associé à l’abattoir local qui se situait à la rue Gustave Delperdange durant de nombreuses années et ce jusqu’en 2008.

Daniel Davin et Josiane Henrot se sont rencontrés à Achêne, mais c’est bien à Bastogne qu’ils feront leur vie. Daniel travaillera comme dessinateur en architecture alors que Josiane sera secrétaire médicale chez le docteur Noiret.

Francis Gillet et Jocelyne Michaeily se sont unis le 6 juillet en l’église Saint-Pierre de Bastogne. Francis occupera un poste de chef d’équipe chez Goodyear. Jocelyne, accompagnée de son mari, aménagera leur jardin, qui devient le Parc d’Aurélie, qui accueille régulièrement des visiteurs pour récolter de fonds au profit d’ASBL.

C’est son métier de militaire qui attirera Jean-Luc Lemaire et son épouse Rose Leyder vers Bastogne après avoir séjourné en Allemagne et près de Gembloux. Retraité, Jean-Luc a été chauffeur bénévole pour la Croix-Rouge et administrateur à la Maison de tourisme. Il est président de la Fraternelle du 1er régiment d’artillerie.

Après s’être rencontrés à Sibret, Monique Besseling et André Léonard se sont dit oui le 4 août 1973 à dans l’église d’Hompré. Leur garage, et la pompe à essence adjointe, qui se situe route d’Houffalize, occupera leur vie professionnelle.

Jean Detaille travaillera dans le domaine bancaire durant toute sa carrière (BBL, ING) tandis que Liliane Frères sera gardienne d’enfants pendant plus de vingt ans. Ils se sont dit oui devant le bourgmestre de Beho. Quand ils ne sont pas sur scène avec la troupe "Les brûleurs de planches".

Deux noces de palissandre

Des couples n’avaient pas pu rejoindre l’Espace 23 pour la mise à l’honneur. On aurait ainsi pu mettre à l’honneur deux couples de la commune qui fêtent 65 ans de mariage: Guy Schmitz et Nelly Bizon de même que Paul Lemaire et Fernande Georges.