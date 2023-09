Arnaud De Lie et Gwendoline Tallier font des Etincelles à Namur!

Pour le ministre-président Elio Di Rupo: "Ces personnalités représentent l’avenir de notre Région. Un avenir qui s’avère plein de promesse. Les talents ne manquent pas au sein de notre jeunesse. Mais parfois, nos jeunes manquent de confiance, de repères ou de modèles. Quand on hésite, quand on doute, quand on s’interroge, il est bon de voir que d’autres sont passés par là et ont triomphé de leurs difficultés. Il suffit d’une étincelle pour allumer la flamme qui fait rayonner la Wallonie !", a encore précisé M. Di Rupo.

Gwendoline Tallier et Arnaud De Lie, les deux Luxembourgeois de l’étape

Parmi les vingt lauréats, la province de Luxembourg en compte deux. Il s’agit du cycliste de Lescheret, Arnaud De Lie et de Gwendoline Tallier.

Gwendoline Tallier, éducatrice spécialisée, a entamé en avril 2023 une pause carrière de 6 mois pour réaliser un Service citoyen à l’ASBL Rêve de Terre, à Champion qui accompagne des projets scolaires, propose des animations de classes de dépaysement et organise des ateliers de savoir-faire pour encourager des pratiques résilientes vis-à-vis de nos modes de consommation. Durant ce service citoyen, Gwendoline s’est formée aussi aux enjeux climatiques. Elle souhaite exercer une profession dans l’insertion des handicapés, tout en continuant de promouvoir la consommation durable et la solidarité.

Arnaud De Lie est bien entendu est notre champion sprinteur de 21 ans surnommé le "taureau de Lescheret". Il reste fort attaché à sa ferme familiale et donne des coups de main réguliers à ses parents. Grand espoir du cyclisme belge, il a gagné la Coupe de Belgique en 2022 et le Grand Prix de Valence en 2023. Il a remporté aussi,

en août 2023, le Tour de Louvain, la 16e victoire de sa carrière. Voici quelques jours il empochait une des plus belles victoires de sa carrière en remportant le Grand Prix de Québec, son premier succès en World Tour.