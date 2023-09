Une deuxième boucherie Magerotte ouvre entre Rochefort et Wavreille

"Lhoist élevait déjà des porcs (NDLR: à la ferme toute proche des Rabanisses, à Rochefort) et m’a contacté pour visiter la ferme, explique André Magerotte. Je cherchais quelqu’un pour valoriser nos viandes. Quand l’abattoir a fermé en 2004, on a continué à découper les bêtes jusqu’en 2015. Puis on a arrêté, si ce n’est pour les particuliers. Mais je les soignais encore moi-même. J’étais full de chez full. Ce n’était plus possible. Lhoist a proposé de le faire à ma place. Puis une idée a germé. Je voulais assurer la continuité de l’activité. Ils ont acheté l’ancienne ferme Marot rue de Rametenne et le projet a mûri. avec une structure de vente en partenariat. Qui plus est, notre atelier n’est plus très fonctionnel. Il sera transféré au sein de celle-ci, qui abritera aussi le nouveau magasin. Tout ce qui est salaisons et charcuterie sera produit là. À Nassogne, on ne produira plus que les petites choses à la boucherie."

"On espère doubler la capacité de production"

Après avoir été reprise par la famille Lhoist, active d’abord dans la production et la vente de chaux, l’exploitation des porcs des prairies d’Ardenne (à la sortie de Nassogne vers Champlon) va aussi déménager à Rochefort sur un terrain de 10 hectares qui sera aussi dédié à l’élevage de bovins et de poulets. "Elle va mettre sur pied un élevage en plein air, qui permettra aussi d’approvisionner sa quinzaine de restaurants, précise André Magerotte. On espère doubler la capacité de production, en passant de 300 à 600 porcs en permanence, soit 1 200 par an. Si tout va bien, l’atelier et le local de vente seront fonctionnels en avril 2024."