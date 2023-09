Sainte-Ode: la route du Luxembourg belge, c'est "Un parcours à réaliser à la seconde"

Depuis mercredi, treize équipes venues de la Belgique (essentiellement de notre province), des quatre coins de France et de Suisse, ont investi le site de la Foire de Libramont pour cette nouvelle édition de cette compétition calquée sur la légendaire Route du Poisson.

Le stress est palpable dans les équipes.

Le capitaine court partout

Le capitaine court dans tous les sens pour être sûr que tous les membres de son équipe sont bien en place. Les juges sont attentifs pour voir si tous les éléments sont remis au bon endroit pour la sécurité des chevaux et des meneurs. Et ce n’est pas encore le moment de tirer un premier bilan des premières épreuves spéciales qui se sont déjà jouées. "Il faut d’abord voir comment se passe le début du routier, avoue Patrick Schouckens, capitaine des Traits Union, détenteur du trophée européen après son succès à la Route du Poisson. On espérait un peu mieux sur une des épreuves spéciales, mais on reste dans la course pour l’instant."

Pas le temps de flâner donc car le chrono est relancé et l’équipage doit prendre la route de Chenogne, puis à Vaux-sur-Sûre pour une épreuve spéciale alors que la nuit s’invite. Les organismes se fatiguent et la chaleur des dernières heures n’améliore pas la situation. Il faut rester concentrer pour éviter le moindre écueil et perdre des points.

Et c’est souvent la constance qui paye dans ce genre de compétition. Ce samedi, les équipes auront encore des épreuves spéciales avant de prendre la route en direction de Bertrix. Et l’apothéose du dimanche se déroulera dans le parc paysager de Libramont avec une remise des résultats à 18 h 30. Une vraie fête pour tout le monde du trait et même de l’équitation provinciale.