Il est en plein développement. Lorsque je suis devenue jeune présidente, le PS venait de subir quelques malheureux épisodes successifs qui l’avaient placé dans une situation difficile. Lors des dernières élections nationales, nous avions réussi des scores assez inattendus, limitant largement la casse. Depuis lors, une reconstruction s’opère dans les sections socialistes du territoire provincial. Pour cette rentrée, nous sommes très optimistes et en ordre de bataille. Notre congrès de rentrée le 6 octobre prochain avec le président national Paul Magnette, qui viendra inaugurer le bureau de la fédération installé à Arlon, lancera de la plus belle des façons notre rentrée.

Une reconstruction du PS sur le terrain, dites-vous, des signes tangibles et visibles de ce redéploiement ?

Une nouvelle section à Bastogne, par exemple, qui lance une section de Faucons Rouges et qui a organisé une visite ministérielle ou encore celle de Virton qui renaît depuis les dernières élections communales. Une vraie section autour d’Angèle Duvivier avec une organisation de récoltes de fournitures scolaires pour les familles en difficulté. Ce ne sont que des exemples.

Vous êtes une jeune politicienne qui utilise beaucoup les réseaux sociaux. Une façon moderne de faire de la politique que vous assumez ?

Pleinement. Je fais usage des réseaux sociaux de manière spontanée, parce que je trouve important de partager les dossiers et ma vie politique. C’est l’occasion d’avoir un échange direct. L’aspect intergénérationnel est également tellement important. Je touche les jeunes via ces réseaux et mon autre public moins numérique à travers des communications plus traditionnelles.

Faisons le tour d’horizon des futurs scrutins. Au Fédéral d’abord, où vous êtes députée. Votre siège est assuré, mais quel objectif visez-vous dès lors ?

L’objectif global du PS luxembourgeois à tous les niveaux de pouvoir, c’est de réussir le meilleur score possible. Je ressens une belle solidarité et une dynamique très encourageante. On va péter les scores.

Mais encore ? Au niveau de l’objectif chiffré ? Vous avez connu une baisse de 22% à 18,6 en 2019. Et vous venez de 28% en 2010 !

Il n’y a pas d’objectif chiffré. Le but est d’obtenir le meilleur résultat possible et de travailler comme par exemple ce dossier qui me tient à cœur, celui de la pénurie de médecins en zone rurale et bien sûr en Luxembourg. Nous allons défendre une vraie proposition concrète au niveau fédéral avec l’appui de la mutualité socialiste du Luxembourg. On a d’ailleurs obtenu fin de ce mois une audience auprès du cabinet du ministre de la santé Franck Vandenbroucke. On espère vraiment que cette proposition sera retenue dans le programme. Nous la détaillerons aussi au président Magnette lorsqu’il viendra ce 6 octobre à Arlon. Mais j’en réserve le contenu au minisitre évidemment.

Et à la Région avec Philippe Courard ?

Vous annoncez que Philippe et moi serons têtes de liste à la Région et au Fédéral, mais nous n’avons rien confirmé encore. Rien n’est arrêté en ce qui concerne les autres candidats.

À la province, les dernières élections avaient été catastrophiques. Quelles seront les ambitions en 2024 ?

Avoir des listes fortes à tous les niveaux de pouvoir. Faire en sorte que le PS continue de compter comme aujourd’hui et dès lors avoir un nombre de sièges qui le permet.

Arrêter l’hémorragie de 2019 ?

Je ne partage pas cet élément de langage. Oui, le dernier scrutin provincial fut un épisode difficile, mais après notre redéploiement, je suis optimiste. On ne peut faire que mieux. (NDLR: que les sept sièges)

Le PS est dans la majorité provinciale avec "Les Engagés". Comment se prépare la prochaine coalition ?

Nous voulons rester dans une majorité. Nous sommes un parti de responsabilité. Les socialistes font partie de cette gauche qui a envie d’implémenter ses projets à tous les échelons.

Avec les Engagés ou le MR ?

On pourra en discuter après les élections.

Vous avez déjà rencontré le MR ?

J’entretiens des contacts avec chacun des partis et je trouve cela normal en tant que présidente. Oui forcément, des contacts dans notre vie professionnelle. Benoît Piedbœuf est mon collègue au fédéral. Forcément, on se voit.

Votre préférence de présidente entre le MR et Les Engagés ?

Une préférence à travailler avec ceux qui veulent nous accompagner au plus près pour mettre en place nos idées dans des projets communs. La préférence, ça dépend aussi du niveau de pouvoir.

Et au niveau provincial ?

Pour l’instant en majorité avec Les Engagés, des échos que j’en ai, il y a une bonne entente, une manière de travailler qui fait ses preuves.

Au niveau communal, les rumeurs vous envoient tantôt à Arlon, tantôt à Virton ou à Etalle où vous êtes échevine. Qu’en est-il ?

J’entends beaucoup de suppositions, oui. On me pose sans cesse la question. Mes premiers pas ont été posés à Etalle. Je sais d’où je viens. J’ai gravi les échelons à partir d’Etalle où tout a commencé. Elle est ma commune de cœur. J’annoncerai en temps voulu où je me présente.