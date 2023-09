La Maison du Tourisme de Gaume quitte Virton pour Etalle

Une procédure bien ficelée

Constatant ces plaintes, quelques propositions d’autres communes émergeaient ça et là pour accueillir l’ASBL qui promeut le tourisme sur neuf communes gaumaises. "On s’est dit que si on commençait à avoir des offres, il fallait faire les choses bien, précise d’emblée Virginie Mohy, directrice de la Maison du Tourisme de Gaume. On a voulu offrir la possibilité à toutes les communes de proposer un ou des lieux, puisqu’on agit sur toutes les communes."

Ainsi, l’équipe s’est mise à l’œuvre, commençant par lister les besoins de l’ASBL. Des critères relevant de l’emplacement (visibilité, attrait touristique, centralité, parking) et du bâtiment (espace disponible, travaux éventuels, coûts, durabilité, accessibilité.).

Ensuite, un sondage a été envoyé aux communes, et six locaux ont été proposés: à Tintigny, à Florenville, à Étalle, Chiny et deux à Virton. "Après avoir reçu les candidatures, on a monté un jury pour éviter toute influence ou décision purement politique, continue Virginie Mohy. Dans ce jury, on voulait que le personnel soit entendu, puisqu’on est les premiers concernés. Parmi les 12 membres du jury, il avait donc la moitié du personnel, des représentants communaux qui n’ont pas entré de candidature, un organisme touristique, un opérateur touristique et un acteur de développement local. Donc il y avait à la fois des membres de l’assemblée générale et à la fois des opérateurs externes."

Le choix logique

Après que chaque membre du jury a pu analyser de manière indépendante chaque dossier, une visite des locaux a eu lieu. Ensuite, des points ont été distribués et c’est le local d’Étalle qui l’a largement remporté. Peu cher – le loyer est offert et les charges ne représenteront que 100€ par mois – accessible, central, pas de travaux à prévoir, de plain-pied pour accéder aux stocks. Bref, tout ou presque y était.

Mais si le jury a été convaincu, il restait à obtenir l’accord de l’organe d’administration. "Cette AG extraordinaire de mercredi soir était historique puisqu’à la quasi-unanimité de ses membres (24 oui pour 1 abstention), celle-ci a approuvé ce départ de Virton après 23 ans de présence pour un déménagement sur la commune voisine d’Étalle, complète Mickaël Wekhuizen, président de la MTG. Un départ de Virton n’était pas une volonté en soi ; mais l’état de nos locaux à l’étage du pavillon ne nous permettait plus d’effectuer notre travail dans des conditions optimales.".

Un soulagement aussi, pour l’équipe de la MTG, qui n’a qu’une hâte: pouvoir démarrer leur nouvelle aventure dans des locaux plus adaptés, dès le 1er janvier prochain.