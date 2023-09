Eau contaminée par l’e-coli à Libramont: une solution trouvée dès jeudi ?

Le 1er échevin en charge des Travaux, Bernard Jacquemin, confirme que des prélèvements effectués dans les dernières maisons de Wideumont-Gare, à la frontière avec Bercheux, ont révélé la présence d’escherichia coli: " On teste toujours au robinet des gens. Les résultats de l’analyse sont tombés lundi après-midi et ils ne sont pas bons. On a immédiatement mobilisé cinq personnes pour distribuer des toutes-boîtes alertant les habitants des villages desservis par Laneuville (Wideumont, Ourt, Sainte-Marie, Sberchamps, Laneuville). C’est très étonnant car l’e-coli est détectée en général quand il y a de fortes pluies. Avant lundi, il n’y avait rien. On conseille aux gens de faire bouillir l’eau du robinet tant que la situation n’est pas normalisée. On fera des prélèvements vendredi et on aura les résultats à partir de lundi. D’ici là, prudence. Je me demande si on chlore assez l’eau de distribution, poursuit M. Jacquemin. Des personnes plus sensibles au chlore nous font des remarques régulièrement, mais bon, la SWDE injecte 250 microgrammes de chlore par litre et nous seulement 150. Cela va nous amener des réactions. Tant pis, on n’a pas le choix, il faut augmenter les doses. Surtout après les pluies qu’on vient d’avoir", conclut-il.

Le prix de l’eau reste inchangé en 2024

Dans la foulée, le conseil communal vote à l’unanimité la fixation du prix de l’eau en 2024: 2,55 € le mètre cube ; tarif inchangé par rapport à 2023.

Les élus vont adhérer à une centrale d’achat pour l’acquisition de matériel informatique qui équipera les quatre bureaux de vote communaux. Le gouvernement wallon octroie un subside de 500 € par bureau. Soit une aide de 2 000€ sur un total s’élevant à 2 800 €. Ce matériel, a expliqué la bourgmestre Laurence Crucifix, "concerne le développement d’un système digital de comptabilisation des bulletins de votes sur papier". Les élus votent à l’unanimité l’adhésion à cette centrale et la dépense pour l’équipement des bureaux.

Les élus approuvent aussi les comptes des Fabriques d’église présentés par l’échevine Carole Janssens. Bonnerue: boni de 49 000 ; Jenneville: boni de 3 700€ ; Rondu: boni de 73 884€ et Sainte-Marie-Chevigny: boni de 9895€.